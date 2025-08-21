Гарантии безопасности Киеву и ответ НАТО на «Запад-2025»

На фоне масштабной информационной кампании Запада о готовности предоставить Киеву гарантии безопасности, направленной на европейских аборигенов, подготовка военной операции под эгидой «коалиции желающих» вступила в завершающую фазу и находится на этапе согласования между союзниками. Причём, как уже отмечалось, эта подготовка ведётся независимо от хода переговоров между Россией и США.

Наряду с этим в Восточной Европе начинается очередной этап военной активности альянса.

Так, с 18 августа по 30 сентября проходят учения «Quadriga-2025» под руководством Германии. В них участвуют более 20 тыс. военнослужащих из 16 стран, включая Швецию, США, Нидерланды, Францию, Финляндию, Данию, Польшу, Португалию, Литву, Латвию, Эстонию, Бельгию, Канаду и Британию. Из них более 8 тыс. – военнослужащие Бундесвера. В рамках манёвров планируется задействовать около 1000 ед. ВВСТ. Учения включают пять ключевых мероприятий:

Role2Sea (18–29 августа) – отработка оказания помощи пострадавшим на море (будет проводиться на борту флагманского корабля «Франкфурт-на-Майне»); Silver Dagger (25 августа – 12 сентября) – действия сил специального назначения на территории Финляндии; Northern Coasts (29 августа – 12 сентября) – применение сил и средств ВМС НАТО в акватории Балтийского моря; Grand Eagle (29 августа – 30 сентября) – переброска немецкой бригады в Литву; Air Mag Day (1–4 сентября) – авиационная поддержка морской группировки НАТО в Балтийском море.

Параллельно с «Quadriga-2025» в Польше пройдут крупнейшие учения «Żelazny Obrońca» на полигонах Нова Демба, Ожиш и Устка. В них примут участие более 34 тыс. военнослужащих и свыше 600 ед. ВВСТ. По данным польского генштаба, особое внимание будет уделено интеграции с программой «Щит Востока», что предполагает занятие польскими и натовскими подразделениями заранее подготовленных фортификационных районов, включая районы вблизи границ с Беларусью и Россией.

Вместе с тем, со 2 сентября по 8 октября в Латвии запланированы учения Namejs-2025 с участием около 12 тыс. военнослужащих НВС и стран НАТО.

В Литве в осенний период также будут проведены учения Iron Spear-2025, Baltic Shield-2025, Northern Coasts и Perkūnas 2025.

Таким образом, совокупная численность задействованных сил НАТО в сентябрьских учениях на восточном фланге альянса может превысить 70 тыс. военнослужащих. Для сравнения, в рамках российско-белорусских стратегических учений «Запад-25» планируется участие около 13 тыс. человек.

С высокой долей вероятности можно ожидать, что в ходе этих маневров и сопутствующих операций в Польше и Прибалтике страны «коалиции желающих» предпримут попытку сформировать компонент т.н. сил обеспечения безопасности Украины, который разместят в Польше.

Николай Астровский