Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Гарантии безопасности Киеву и ответ НАТО на «Запад-2025»

225
0
0
Источник изображения: belvpo.com

На фоне масштабной информационной кампании Запада о готовности предоставить Киеву гарантии безопасности, направленной на европейских аборигенов, подготовка военной операции под эгидой «коалиции желающих» вступила в завершающую фазу и находится на этапе согласования между союзниками. Причём, как уже отмечалось, эта подготовка ведётся независимо от хода переговоров между Россией и США.

Наряду с этим в Восточной Европе начинается очередной этап военной активности альянса.

Так, с 18 августа по 30 сентября проходят учения «Quadriga-2025» под руководством Германии. В них участвуют более 20 тыс. военнослужащих из 16 стран, включая Швецию, США, Нидерланды, Францию, Финляндию, Данию, Польшу, Португалию, Литву, Латвию, Эстонию, Бельгию, Канаду и Британию. Из них более 8 тыс. – военнослужащие Бундесвера. В рамках манёвров планируется задействовать около 1000 ед. ВВСТ. Учения включают пять ключевых мероприятий:

  1. Role2Sea (18–29 августа) – отработка оказания помощи пострадавшим на море (будет проводиться на борту флагманского корабля «Франкфурт-на-Майне»);
  2. Silver Dagger (25 августа – 12 сентября) – действия сил специального назначения на территории Финляндии;
  3. Northern Coasts (29 августа – 12 сентября) – применение сил и средств ВМС НАТО в акватории Балтийского моря;
  4. Grand Eagle (29 августа – 30 сентября) – переброска немецкой бригады в Литву;
  5. Air Mag Day (1–4 сентября) – авиационная поддержка морской группировки НАТО в Балтийском море.

Параллельно с «Quadriga-2025» в Польше пройдут крупнейшие учения «Żelazny Obrońca» на полигонах Нова Демба, Ожиш и Устка. В них примут участие более 34 тыс. военнослужащих и свыше 600 ед. ВВСТ. По данным польского генштаба, особое внимание будет уделено интеграции с программой «Щит Востока», что предполагает занятие польскими и натовскими подразделениями заранее подготовленных фортификационных районов, включая районы вблизи границ с Беларусью и Россией.

Вместе с тем, со 2 сентября по 8 октября в Латвии запланированы  учения Namejs-2025 с участием около 12 тыс. военнослужащих НВС и стран НАТО.

В Литве в осенний период также будут проведены учения Iron Spear-2025, Baltic Shield-2025, Northern Coasts и Perkūnas 2025.

Таким образом, совокупная численность задействованных сил НАТО в сентябрьских учениях на восточном фланге альянса может превысить 70 тыс. военнослужащих. Для сравнения, в рамках российско-белорусских стратегических учений «Запад-25» планируется участие около 13 тыс. человек.

С высокой долей вероятности можно ожидать, что в ходе этих маневров и сопутствующих операций в Польше и Прибалтике страны «коалиции желающих» предпримут попытку сформировать компонент т.н. сил обеспечения безопасности Украины, который разместят в Польше.

Николай Астровский

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Бельгия
Германия
Дания
Канада
Латвия
Литва
Нидерланды
Польша
Португалия
Россия
США
Украина
Финляндия
Франция
Швеция
Эстония
Проекты
NATO
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.08 03:38
  • 10127
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.08 02:39
  • 3
Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 21.08 02:06
  • 0
Ответ на "На Западе рассказали о воздушном бое между Су-27 и F-35"
  • 21.08 00:25
  • 0
Ответ на "Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили"
  • 20.08 21:55
  • 105
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 20.08 21:05
  • 32
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 20.08 20:24
  • 4
В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?
  • 20.08 20:06
  • 1
ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне
  • 20.08 20:02
  • 2
МС-21 опережает Ту-214 по срокам запуска в производство? - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ
  • 20.08 19:54
  • 1
Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили
  • 20.08 19:37
  • 1
На Западе предрекли появление у России 300 истребителей Су-34
  • 20.08 14:22
  • 0
Гарантии безопасности Киеву и ответ НАТО на «Запад-2025»
  • 20.08 01:23
  • 1
Взгляд в прицел: что стоит за учениями Южной Кореи и США
  • 20.08 00:34
  • 1
Комментарий к "Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.08 00:04
  • 0
Комментарий к "Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)"