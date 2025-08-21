Войти
Война или мир

Источник изображения: belvpo.com

Согласно «инсайдам» западной прессы, Украина и страны, входящие в т.н. коалицию желающих, отвергли ключевые пункты предварительных договорённостей между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, достигнутых на переговорах в Анкоридже.

По информации FT, главным условием со стороны Москвы был вывод украинских войск из Донбасса. Трамп согласился на это требование. В ответ Кремль выразил готовность предоставить Киеву гарантии безопасности, при условии участия Китая в качестве одного из гарантов. Однако, как видим, Зеленский отказался обсуждать публично территориальный вопрос в Белом доме. Причем, до встречи с американским лидером глава киевского режима и вовсе заявил, что не собирается выводить войска из Донбасса.

Позиция европейской партии войны также остаётся без изменений: прекращение огня без предварительных условий, продолжение поставок вооружения Украине за счёт собственных ресурсов, предоставление Киеву гарантий безопасности аналогичных статье устава НАТО о коллективной обороне.

Дополнительные разногласия возникли по поводу формата дальнейших переговоров. Помощник президента России Юрий Ушаков после телефонного разговора лидеров РФ и США заявил о готовности Кремля повысить уровень представителей на переговорах, но не упомянул о возможности прямого диалога между Путиным и Зеленским. В то же время Зеленский, после визита в Вашингтон, заявил, что якобы именно Кремль требует прямых переговоров на уровне глав государств.

Стоит отметить, что Трамп вроде как поддержал идею личной встречи на уровне глав государств, тогда как Москва настаивает на сохранении прежнего формата – условного «Стамбула 3.0».

Изначально предполагалось, что Трамп убедит главу киевского режима принять условия Москвы, включая предоставление гарантий безопасности в обмен на уступки по территориям. После этого должна была состояться формальная встреча Путина, Зеленского и Трампа для подписания итогового документа.

На практике получилось так, что Зеленский не дал четкого ответа – ни согласия, ни отказа, а «коалиция желающих» полностью его поддержала. Он предложил обсудить спорные вопросы напрямую с Путиным. Трамп поддержал инициативу.

В данном контексте настораживает тот факт, что для Зеленского это шанс, которого он добивался довольно давно – своего признания со стороны Кремля. Однако вероятность того, что Путин согласится на такую встречу, крайне низка. В случае отказа Кремля, Зеленский сможет обвинить Россию в срыве мирного процесса и как итог – конфликт продолжится. Вопрос только в том какую позицию займёт Вашингтон.

Если Трамп решит не вмешиваться, не вводить санкции и ограничить военную помощь, конфликт продолжится в текущем виде. Если же он обвинит Москву в срыве переговоров, это может привести к усилению поддержки Киева и введению новых санкций против России.

Павел Ковалёв

