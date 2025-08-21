Войти
Российский «Союз» выведет на орбиту иранские спутники Paya и Zafar

Российский «Союз» выведет иранские спутники Paya и Zafar

В Иранском космическом агентстве рассказали о том, что новейшие спутниковые аппараты дистанционного зондирования поверхности Земли под названиями Paya и Zafar, будут выведены на требуемую орбиту российским носителем «Союз».

Отправка данных спутников в космос была запланирована еще на 2024 год, но была перенесена из-за определенных проблем с одним из зарубежных партнеров, отвечающим за процедуру запуска. Конкретная дата отправки Paya и Zafar пока не уточняется, так как она зависит от того, что этот же «Союз» дополнительно примет на борт ряд других грузов, которые еще готовятся. Стоит отметить, что Иран достаточно активно формирует космическую отрасль — к примеру, строится Космический центр «Чабахар» и первая фаза работ, подразумевающая создание инфраструктуры для запуска твердотопливных ракет, завершится до конца 2025 года. На втором этапе будет построена площадка под жидкотопливные ракеты среднего класса.

Макс Антонов

