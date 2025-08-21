Войти
Британской беспилотной субмариной XV Excalibur можно управлять удаленно за десятки тысяч километров

XV Excalibur

Королевские ВМС Великобритании изучают перспективы создания роботизированных подводных лодок, способных выполнять удаленные миссии совместно с обычными АПЛ. Речь идет о проекте Cetus, в рамках которого был создан прототип такой субмарины — XV Excalibur.

В ходе недавних учений ее действиями управлял удаленный оператор, находящийся в Австралии, с расстояния более 16000 км, в то время как сама субмарина патрулировала воды недалеко от британского Плимута.

XV Excalibur

Главное преимущество безэкипажной подводной лодки — возможность заполнить внутреннее пространство оборудованием, датчиками и другой аппаратурой, необходимой для выполнения различных миссий. Отпадает необходимость в системах жизнеобеспечения, запасах пищи и воздуха, что делает XV Excalibur кратно меньше обычных и атомных подводных лодок. Ее длина 11,8 м, ширина — 2,1 м, вес — около 19 тонн. Остальные характеристики — скорость, дальность хода и мощность силовой установки засекречены. Будучи опытной платформой и прототипом будущей безэкипажной субмарины, XV Excalibur не имеет вооружения. Разработчики в данный момент исследуют ее возможности по участию в противолодочной борьбе, ведению боевых действий и сборе разведданных.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
