Стало известно количество стран, снабжающих Украину оружием

Mash: 43 страны прикармливают Украину оружием и боеприпасами последние три года

Последние три года Украине поставляли оружие 43 страны, а крупнейшим из них являются США. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на данные из базы Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую получили хакеры Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini.

В публикации говорится, что поставками занимались страны - члены Евросоюза, США и Канада, а также Косово, Грузия, Израиль и другие.

"Самый крупный спонсор - США. С 2022 года они выделили ВСУ около 360 танков, 630 БТР и БМП и 100 тыс. единиц дальнобойных артиллерийских боеприпасов", - говорится в сообщении.

По данным хакеров, следующей страной в списке идет Германия, которая поставила украинской стороне порядка 100 Leopard 1A5 с боеприпасами и 18 Leopard 2, а также несколько бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) Bergepanzer. Третьей в перечне стран числится Польша, которая планирует предоставить несколько бронетранспортеров Rosomak и гаубиц AHS Krab, а также около 200 танков PT-91 Twardy.

Журналисты отметили, что факт поступления предоставленных вооружений на линию фронта не был подтвержден.

До этого депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес заявлял, что Европа не сможет разместить часть своих вооруженных сил на Украине, поскольку такой шаг осуществим только по линии ООН.

Ранее в США рассказали о первом этапе предоставления гарантий безопасности Украине.

Анфиса Дубровская