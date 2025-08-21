Источник изображения: topwar.ru

Совместное заявление нескольких членов Совбеза ООН с осуждением «российской агрессии» 08.08.08 впервые в этом году не было поддержано Соединенными Штатами. Постпред США отказался присоединяться к заявлению о территориальной целостности Грузии.

19 августа в Совбезе ООН состоялось ежегодное заседание, посвященное «пятидневной войне» 2008 года. Оно не предусматривает принятия каких-либо документов, но после его завершения несколько членов Совбеза уже традиционно выступают с совместным заявлением, осуждая действия России в конфликте, «оккупацию» Абхазии и Южной Осетии, заявляя о необходимости возвращения к прежним границам и т.д. и т.п.

В этом году под заявлением подписались Великобритания, Франция, Словения, Дания и Греция, а самый главный «вдохновитель» всех антироссийских заявлений заявление не поддержал, впервые за 17 лет. Фактически США отказались от требований по выводу российских войск с «оккупированных территорий» Абхазии и Южной Осетии и восстановления «целостности Грузии».

Как предполагают западные эксперты, это результат новой политики Трампа. Американский президент намерен нормализовать отношения Вашингтона и Москвы, поэтому все эти резолюции, прямо не касающиеся США, не будут поддерживаться американцами. К тому же это не первая резолюция такого характера, за которую не проголосовали США. В феврале этого года американцы впервые с начала СВО не осудили действия Москвы на Украине и не потребовали вывода российских войск.

Однако здесь не нужно обольщаться, США будут так голосовать, пока им это выгодно. Не нужно забывать, что Соединенные Штаты являются нашим стратегическим противником, просто сейчас у нас период потепления в двухсторонних отношениях.