В США оценили военное оснащение будущего флагмана ВМФ России

Источник изображения: gazeta.ru

TWZ: ВМФ России получит новый атомный крейсер «Адмирал Нахимов»

Вскоре Военно-морской флот России получит новый флагман - тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов». Об этом заявил обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик.

По его словам, будущий флагман совершил самостоятельный выход в открытое море впервые с 1997 года и вскоре придет на смену ТАРКР «Петр Великий», который могут отправить на ремонт.

«Это знаменательное событие произошло после того, как в начале этого года два ядерных реактора крейсера водоизмещением 28 тыс. тонн были вновь запущены», - говорится в сообщении.

Автор статьи добавил, что путь к внедрению нового ТАРКР был непростым, поскольку возвращение сопровождалось задержками на ремонт, который планировалось завершить в 2018 году. При этом обозревателю неизвестна степень модернизации «Адмирала Нахимова».

Он предположил, что во время усовершенствования ТАРКР должен был получить порядка 174 вертикальных пусковых установок. При этом, по его словам, 78 из них были предназначены для российских крылатых ракет, включая «Калибры», сверхзвуковые «Ониксы» и гиперзвуковые «Цирконы», а остальные 96 - для зенитных ракетных систем С-300ФМ.

До этого сообщалось, что «Адмирал Нахимов» выйдет на ходовые испытания в море после ремонта в августе - сентябре.

Ранее стало известно, что в РФ разрабатывают новый корабль для решения задач в океанской зоне.


Анфиса Дубровская

  В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Нахимов
Пётр Великий
С-300Ф
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
