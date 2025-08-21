Военный эксперт Кнутов: Британия и Украина создают казус белли ракетами «Фламинго»

Россия рассчитывает, что ее вооружение, включая зенитно-ракетные комплексы С-400, войдет в состав новой масштабной системы ПВО, которую разрабатывают в Индии, заявил временный поверенный в делах России в Индии Роман Бабушкин.

По его словам, российское вооружение может стать составной частью новой масштабной системы противовоздушной обороны Индии, передает ТАСС.

Бабушкин напомнил, что зенитно-ракетный комплекс С-400 прошел успешные боевые испытания в ходе операции "Синдур", и подчеркнул: "Это вооружение естественным образом уже является частью индийских систем противовоздушной обороны. Поэтому мы исходим из понимания, что когда дело доходит до совершенствования этих систем, российское оборудование будет частью этого процесса".

Он отметил готовность России поддерживать Индию в развитии системы ПВО и назвал Москву ведущим партнером Нью-Дели в сфере укрепления оборонного потенциала. Дипломат добавил, что стороны значительно расширили программу совместного производства различного – в том числе сложного – оборудования, включая создание реактивных двигателей для истребителей. Он выразил уверенность, что это лишь один из этапов дальнейшего сотрудничества.

Бабушкин заявил также, что энергетическое сотрудничество России и Индии будет развиваться вопреки западным санкциям. "Мы уверены, что энергетическое сотрудничество между Индией и Россией продолжится, несмотря на внешнее давление", – отметил дипломат, подчеркнув, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для индийской экономики.

Временный поверенный также высказал мнение, что санкции являются инструментом недобросовестной конкуренции и неуважения национальных интересов. Он подчеркнул, что Россия и страны БРИКС не вводят ограничительных мер, в отличие от Запада. По его словам, даже новый, восемнадцатый пакет санкций от Евросоюза не окажет серьезного влияния на экспорт российской нефти, поскольку за последние годы Москва смогла снизить свою зависимость от европейских услуг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия проявила интерес к закупке российских зенитных ракетных комплексов С-500. Индия решила закупить у России танковые двигатели на сумму 248 млн долларов. Россия и Индия заключили контракты на поставку военной техники на общую сумму около 80 млрд долларов.

Дмитрий Зубарев