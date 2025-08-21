Войти
Деловая газета "Взгляд"

Безэкипажные катера несут новую угрозу на Балтике

243
0
0
Безэкипажные катера несут новую угрозу на Балтике
Безэкипажные катера несут новую угрозу на Балтике.
Источник изображения: @ havocai.org

США и Польша готовятся к массированному применению безэкипажных катеров, причем на Балтике. Это не только свидетельствует о подготовке НАТО к войне в этом регионе, но и показывает, как именно альянс собирается действовать против российского флота.

Как стало известно в августе, ВМС Польши и США провели совместные учения по применению безэкипажных катеров (БЭК). Прошли они тихо, со скудным упоминанием в СМИ, и были как будто "спрятаны" в учения НАТО Baltops 2025 и Arcane Thunder 25.

В отличие от украинских пересобранных гидроскутеров, американские БЭК – аккуратные высокотехнологичные заводские изделия. Но главное отличие – они не являются катерами-камикадзе. Это разведчики, чья задача – контроль акватории.

Данный опыт с надводными дронами для НАТО не первый: в июне альянс уже провел учения с использованием как надводных, так и подводных аппаратов. Но в Польшу американцы привезли другие БЭК – катера компании HavocAI, причем сразу партию – на попавших в СМИ фото можно насчитать до девяти единиц в одном кадре.

Это экспериментальные образцы. Про них ничего особо не известно, кроме того, что они предназначены для действий в зоне особого риска, а в названии производителя фигурирует AI – Artifical Intellegence, искусственный интеллект. Но очевидно то, какими способами и для чего эти катера будут применяться.

Чтобы понять значение БЭК в том виде, в котором их испытывали американцы, нужно вспомнить теоретические основы морской войны. Главной силой, выполняющей ударные задачи, там стала авиация, чей плюс – способность к массированным ударам. С берега применяют комплексы с противокорабельными крылатыми ракетами (ПКР).

Слабостью обоих методов является разведка. Самолеты ведут поиск целей с помощью радиолокационных станций. Но обнаружив такую цель, одиночный разведчик далеко не всегда может ее уничтожить, зачастую надо поднимать ударную авиацию с берега, а ей нужно время на подъем и перелет. Все это время (как правило, измеряемое в часах) разведчику придется кружить над целью. Но цель подчас в состоянии его сбить. А если самолет уйдет, ударная группа может и промахнуться – выйти в район, где цели нет.

Соответственно, в составе ударной группы нужна своя разведка. Собственно, при СССР морская авиация отправляла на учебные удары по американцам (без пуска ракет) так называемые АвРУГ – авиационные разведывательно-ударные группы.

При этом цель, как правило, не одна: на практике на экране РЛС могут быть десятки и даже сотни ползущих с одинаковой скоростью объектов. По крайней мере, на Балтике – караваны судов там идут на расстоянии прямой видимости друг от друга.

В случае войны противник может набросать в воду ложных целей, буксировать их катерами, отстреливать в воздух пассивные помехи – облака фольги.

После таких фокусов объективно оценить оперативную обстановку бывает невозможно. А в случае предвоенной ситуации придется непрерывно отслеживать массу морских объектов, кораблей и судов, передавая данные об их координатах, курсе и скорости. Авиация просто не способна на такое в масштабах Балтики.

Еще хуже ситуация для береговых ракет. Несколько десятков километров – предел их самостоятельной дальности обнаружения цели. Дальше нужно внешнее целеуказание, причем безошибочное, так как, в отличие от авиации, отозвать ушедшую "не туда" ракету невозможно.

Решение подсказывает опыт СССР и США времен холодной войны. За опасной или интересной надводной целью ставят корабль непосредственного слежения (КНС) – любое судно с хорошей скоростью, от которого цель не сможет уйти. КНС следит за целью непрерывно, передавая информацию о ее координатах, курсе и скорости на командный пункт.

Разумеется, с началом войны такой корабль, идущий за отрядом противника, сразу превращается в смертника.

Но, во-первых, работа военного в принципе подразумевает риск для жизни. Во-вторых, тут-то у НАТО на арену и выходят малозаметные скоростные разведчики, на борту которых людей нет.

Теоретически сеть из таких катеров в прибрежных районах и морских "узкостях" типа датских проливов способна исключить возможность скрытного прохода отслеживаемых судов, выполняя не только обнаружение, но и опознавание по названию и флагу. Им не нужно врезаться в борт – для решения боевой задачи есть самолеты и вертолеты с ПКР, есть береговые ракетные комплексы, есть корабли. Им нужно, чтобы через морскую акваторию никто не прошел не замеченным.

Обнаружив цель, БЭК сближается и следует за ней, передавая данные о текущем положении, курсе и скорости. При этом искать цель визуально не обязательно – можно, например, по излучению РЛС, которое распространяется очень далеко. Где надо, эти данные используют должным образом.

Имея хорошие системы связи и умело комбинируя такие БЭК со спутниковой разведкой, можно организовать непрерывный мониторинг огромных пространств. Именно эту задачу американцы с поляками и отработали в августе 2025 года неподалеку от Калининграда.

Трудно прогнозировать, когда Запад именно развернет полноценную систему слежения за нашим военным флотом и морскими коммуникациями с помощью БЭК. Но джинн уже выпущен из бутылки: благодаря американцам в НАТО увидели все выгоды от таких разведчиков. Рано или поздно, группы катеров-дронов появятся вблизи военно-морских баз России и на судоходных линиях, связывающих нашу страну с миром.

Следовательно, и Балтфлоту, и береговой охране, и ведомствам, ответственным за безопасность судоходства, необходимо исходить из того, что в скором будущем за каждым нашим военным (и не только) кораблем будут двигаться катера-шпионы. С этих катеров незаметно для радиотехнической разведки передаются данные, которые позволяют организовать ракетный залп с берега, авиаудар или захват с вертолетов, а наработанные приемы борьбы с украинскими катерами-камикадзе бесполезны в силу того, что дронам-разведчикам не нужно сближаться с объектом слежения.

Александр Тимохин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Проекты
AI
NATO
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.08 03:38
  • 10127
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.08 02:39
  • 3
Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 21.08 02:06
  • 0
Ответ на "На Западе рассказали о воздушном бое между Су-27 и F-35"
  • 21.08 00:25
  • 0
Ответ на "Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили"
  • 20.08 21:55
  • 105
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 20.08 21:05
  • 32
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 20.08 20:24
  • 4
В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?
  • 20.08 20:06
  • 1
ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне
  • 20.08 20:02
  • 2
МС-21 опережает Ту-214 по срокам запуска в производство? - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ
  • 20.08 19:54
  • 1
Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили
  • 20.08 19:37
  • 1
На Западе предрекли появление у России 300 истребителей Су-34
  • 20.08 14:22
  • 0
Гарантии безопасности Киеву и ответ НАТО на «Запад-2025»
  • 20.08 01:23
  • 1
Взгляд в прицел: что стоит за учениями Южной Кореи и США
  • 20.08 00:34
  • 1
Комментарий к "Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.08 00:04
  • 0
Комментарий к "Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)"