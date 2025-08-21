Войти
Военный эксперт прокомментировал данные хакеров о потерях ВСУ

Украинские военные возле фронтовой зоны в районе Часов Яра
Украинские военные возле фронтовой зоны в районе Часов Яра.
Источник изображения: © AP Photo / Oleg Petrasiuk

Леонков считает, что мобилизационный резерв Украины почти исчерпан

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Раскрытая хакерами информация о потере ВСУ 1,7 миллиона человек в ходе спецоперации выглядит правдоподобной, если к этой сумме добавить раненых и пленных, можно сделать вывод, что мобилизационный резерв Украины подходит к концу, заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных.

"В принципе, цифра правдоподобна, если проследить динамику официальных сообщений", - сказал Леонков.

Он напомнил, что в декабре 2024 года глава Минобороны РФ Андрей Белоусов оценил потери ВСУ с начала спецоперации почти в миллион человек.

"С тех пор ежемесячно украинские боевики теряли от 50 до 60 тысяч в месяц, именно убитыми. Прошло 8 месяцев, поэтому, если к миллиону прибавить около 500 тысяч человек, то эти цифры коррелируются", - добавил эксперт.

Он отметил, что опубликованные в среду данные не учитывают раненых, дезертиров и тех, кто находится в плену.

"Эту цифру еще можно умножить на треть, и тогда станет понятно, почему Зеленский и его спонсоры в западной Европе настаивают на немедленном прекращении огня. Мобилизационный резерв Украины перед началом СВО оценивался в 5 миллионов человек… если провести общую арифметику, то мобилизационный резерв Украины практически исчерпан", - заявил Леонков.

