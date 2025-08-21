Войти
Российские боеприпасы для квадрокоптеров оценили

234
0
0
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

Военный Канат: Российские боеприпасы КЗСП и ОФСП можно применять с FPV-дронов

Военно-промышленный комплекс России наладил выпуск боеприпасов, которые можно сбрасывать с квадрокоптеров. Эффективность изделий оценил боец 10-го танкового полка 20-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил России с позывным Канат в беседе с «Красной звездой».

По его словам, уходит время, когда военнослужащие и волонтеры самостоятельно изготавливали боеприпасы для вооружения дронов. Российские предприятия выпускают штатные изделия хорошего качества.

«Например, ОФСП (унифицированный осколочно-фугасный специальный боеприпас) или КЗСП (заводской кумулятивный боеприпас для сброса). Такая продукция надежна, безопасна, удобна, а еще может применяться как с "Мавика", так и с FPV-дрона», — говорится в материале.

Ранее в августе стало известно, что российские дроны-камикадзе дальнего действия начали вооружать кассетами для дистанционного минирования. Противотанковые мины ПТМ-3 используют для блокирования ключевых маршрутов снабжения противника.

