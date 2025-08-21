Войти
Япония оценивает возможность закупки и производства турецких БЛА

Первый летный опытный образец нового турецкого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB3 в цеху предприятия турецкой группы Baykar, март 2023 года
Первый летный опытный образец нового турецкого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB3 в цеху предприятия турецкой группы Baykar, март 2023 года.
Источник изображения: Сельджук Байрактар

ЦАМТО, 20 августа. Министр обороны Японии Гэн Накатани 19 августа провел переговоры с министром обороны Турции Яшаром Гюлером, темой которых стало обсуждение расширения сотрудничества двух стран в оборонной сфере.

Как сообщает The Japan Times, визит Г.Накатани в Турцию стал первой официальной поездкой главы японского оборонного ведомства в эту страну. Целью визита является обсуждение сотрудничества в сфере промышленности, в частности, в производстве беспилотных летательных аппаратов.

В ходе встречи министры обороны договорились о дальнейшем расширении двустороннего оборонного сотрудничества и проведении консультаций между высокопоставленными представителями оборонных ведомств по вопросам кооперации в сфере оборонных технологий.

Г.Накатани 20 августа должен посетить Стамбул, чтобы осмотреть военные объекты и оборонные предприятия, в том числе компании-производителя беспилотников Baykar. В первый день визита министр посетил одну из крупнейших оборонных компаний – Turkish Aerospace Industries (TAI).

Напомним, что власти Японии рассматривают возможность выделения более 100 млрд. иен (670 млн. долл.) в рамках бюджета 2026 финансового года на массовое развертывание ударных и разведывательных БЛА на фоне все более напряженной обстановки в регионе.

Высокопоставленный источник в правительстве 12 августа сообщил Kyodo, что руководство страны может принять решение о закупке недорогих беспилотников турецкого производства для ускорения поставок. Однако в долгосрочной перспективе планируется перейти к собственному производству. Для организации такого производства будет проведена работа по укреплению цепочек местных поставщиков соответствующих комплектующих.

По словам высокопоставленного правительственного чиновника, Япония будет проводить политику "предпочтения количества качеству" и придерживаться стратегии достижения превосходства на поле боя за счет массовости применения БЛА.

