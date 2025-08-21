Войти
Внук «шахеда»: американцы приступили к серийному выпуску аналога российских БПЛА «Герань»

Источник изображения: topwar.ru

Американцы приступили к серийному выпуску аналога российского БПЛА «Герань». И хотя налицо банальное копирование, производители из США заявляют, что беспилотники являются их разработкой.

Пока нет ясности по поводу того, на какие объемы производства выходят создатели «американской Герани» и кто конкретно этим занимается.

К примеру, недавно появился неотличимый от «Герани-2» дрон-камикадзе MQM-172 Arrowhead производства США. Но это не было премьерой, так как ранее, в прошлом месяце, американцами был презентован примерно такой же аппарат LUCAS.

Разработчик утверждает, что себестоимость его изделия ниже российского. Но это сложно назвать преимуществом, так как по своим характеристикам он сильно отстает от «Герани».

А так как российские разработчики создавали свой аппарат под впечатлением от иранского дрона-камикадзе Shahed-136, то можно сказать, что американское изделие – это «внук шахеда». Причем до отца и деда ему еще очень далеко. И как бы не старались в Соединенных Штатах «сделать Америку снова великой», по некоторым показателям она еще слишком отстает от России и Ирана.

Военные многих стран мира, включая американских, очень пристально наблюдают за российско-украинским вооруженным конфликтом, и особенно за его беспилотной составляющей. И эти наблюдения заставляют американцев признать, что в сфере развития БПЛА они существенно отстают от России. Таким образом, в мире запущена новая гонка вооружений – на этот раз беспилотных.

