Замглавы МО РФ обсудил с послом Пакистана взаимодействие в сфере обороны

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в РФ Мухаммадом Халидом Джамали, завершающим дипломатическую миссию в России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе переговоров обсуждена актуальная повестка двустороннего взаимодействия в сфере обороны. Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере", - уточнили в военном ведомстве.