Бразилия передаст ВС Парагвая партию бронемашин EE-11 "Уруту"

ЦАМТО, 20 августа. ВС Парагвая получат 20 бронемашин EE-11 "Уруту", передаваемых властями Бразилии в рамках программы военного сотрудничества, направленной на укрепление боевого потенциала и совместимости между вооруженными силами двух стран.

Как сообщает Defensa.com, новая партия техники дополнит 12 уже находящихся на вооружении машин этого типа, а также 28 бронемашин EE-9 "Каскавел". Перед поставкой бронетехника пройдет комплексную модернизацию за счет средств Министерства национальной обороны Парагвая. Работы будут включать усиление бронирования, усовершенствование подвески, установку приборов ночного видения и восстановление трансмиссии.

Командующий Сухопутными восками Парагвая генерал Мануэль Родригес подчеркнул, что вклад Бразилии выходит за рамки поставки техники. По его словам, это также "передача доктрины и опыта применения, что укрепляет региональное сотрудничество".

Поставка ВС Парагвая новой партии бронемашин позволит восстановить парк бронетехники ВС страны, численность которого сократилась с 2012 года, а также снизить потребность в новых закупках в краткосрочной перспективе. Дополнительные машины позволят усилить подразделения, размещенные в стратегически важных районах, таких как район "Трех границ" (область между Парагваем, Аргентиной и Бразилией).

Передача выполняется в соответствии с устоявшейся бразильской политикой оборонной дипломатии, предполагающей передачу союзным странам списываемой из состава ВС техники, что позволяет как снизить их затраты на покупку ВиВТ, так и повысить унификацию парка вооружений стран региона.

В настоящее время ВС Бразилии списывают EE-11 "Уруту" и EE-9 "Каскавел", заменяя их более современной техникой. При этом параллельно также реализуется программа модернизации остающихся в составе ВС машин этого типа.