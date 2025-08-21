Войти
Новый российский дрон поставил ГУР МО Украины в тупик

Источник изображения: topwar.ru

Россия активно развивает беспилотную авиацию, поставляя в зону СВО новые модели фронтовых ударных и FPV-дронов. Также есть пополнение и среди дальнобойных моделей, новый беспилотник «обнаружила» военная разведка Украины. Об этом пишет украинская пресса.

Не успели в Киеве обсудить новую версию дрона-камикадзе типа «Герань», как российские разработчики подсунули новый сюрприз. Как сообщает ведомство внесенного в списки экстремистов и террористов Кирилла Буданова*, на вооружении ВС РФ появился беспилотник «неустановленной модели». Единственный экземпляр нового беспилотника попал в руки ГУР МО Украины в ходе последних ударов по Украине. Судя по компьютерным проекциям, в виде обломков.

Новая модель поставила военную разведку в тупик своим предназначением. Как предполагают украинские эксперты, новый дрон может применяться в качестве разведывательного, ударного или ложной цели. Он оборудован камерой и двумя LTE-модемами, позволяющими передавать видео в реальном времени. Это говорит о том, что оператор может управлять им, задавая новые координаты или меняя курс. Беспилотник может передавать разведывательную информацию или наводиться на цель.

Источник изображения: topwar.ru

Конструктивно новый беспилотник напоминает российскую «Герань», но гораздо меньшего размера и с двигателем в передней, а не задней части. Скорее он ближе к беспилотнику «Италмас», разработанному Zala Group. В то же время подчеркивается, что в конструкции дрона использованы комплектующие из Китая, Тайваня, Японии и США.

