ВМС Индии приняли третье гидрографическое судно SVL

Гидрографическое судно SVL (Survey Vessel Large) класса "Сандхаяк" (Sandhayak).
Источник изображения: nevskii-bastion.ru

ЦАМТО, 20 августа. Минобороны Индии объявило о состоявшейся 14 августа в Калькутте церемонии передачи командованию ВМС страны нового большого гидрографического судна SVL (Survey Vessel Large) класса "Сандхаяк" (Sandhayak).

SVL "Икшак" является третьим из четырех больших гидрографических судов SVL, которые должны быть поставлены ВМС Индии в рамках контракта, подписанного с компанией Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) в 2018 году.

Как сообщал ЦАМТО, контракт стоимостью 24,35 млрд. рупий (329,8 млн. долл.) на разработку проекта, строительство и поставку четырех 3300-тонных гидрографических судов SVL для ВМС Индии был подписан МО Индии с GRSE по итогам тендера в октябре 2018 года. Закладка киля головного корабля состоялась в августе 2019 года.

В соответствии с принятой GRSE стратегией, головное судно строилось на собственной верфи компании, а строительство еще трех судов было поручено Larsen & Toubro (L&T) Shipbuilding в Каттупалли.

Головной корабль серии, "Сандхаяк", был спущен на воду 5 декабря 2021 года на предприятии компании GRSE в Калькутте и в декабре 2023 года был передан ВМС Индии. Второе судно, "Нирдешак", ВМС Индии приняли в декабре 2024 года.

Закладка киля "Икшак" состоялась в августе 2021 года, спуск на воду – в ноябре 2022 года. В стадии строительства находится и четвертый корабль серии, "Саншодхак" (Sanshodhak). Проект должен быть завершен в течение 54 месяцев с момента заключения контракта.

Длина корабля класса "Сандхаяк" составляет 110 м, водоизмещение – 3400 т, экипаж – 235 человек. Суда оснащены современным гидрографическим оборудованием и датчиками, позволяющими проводить полномасштабные прибрежные и глубоководные гидрографические съемки портов и гаваней. Они также могут использоваться для проведения съемок в исключительной экономической зоне Индии, проведения поисково-спасательных операций, сбора океанографических данных, в качестве плавучего госпиталя. Корабль оснащен двумя дизельными двигателями, может развивать крейсерскую скорость 14 узлов и максимальную 18 узлов. На борту размещен выдвижной ангар для вертолета "Дхрув". Судно оснащено многолучевыми ГАС, ГАС бокового обзора, необитаемыми подводными аппаратами.

GRSE выполнила проектирование и разработку судна в соответствии с требованиями ВМС Индии. Как заявлено, в стоимости корабля более 80% приходится на долю компонентов национального производства.

Министерство обороны Индии не раскрыло информацию о месте размещения "Икшак". Однако, поскольку корабль был передан Южному командованию ВМС Индии, он, вероятно, будет базироваться в Кочи (на юго-западе страны).

