Войти
Военное обозрение

Глава американского Минфина: если Украина добьётся успеха, затраты США начнут окупаться

217
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что для того, чтобы США смогли вернуть вложенные в Украину деньги, необходимо завершить боевые действия в рамках украинского кризиса.

Бессент напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что больше не намерен направлять деньги Украине. Глава финансового ведомства США рассчитывает, что, как только конфликт завершится, американские налогоплательщики не только смогут вернуть свои вложения, но и начнут получать значительную выгоду.

Если Украина добьется успеха — выиграем и мы

— написал Бессент.

При этом, чтобы финансовое партнерство заработало в полную силу, должны завершиться боевые действия. Вашингтон уже осторожно начинает некоторые инвестиции на украинском направлении. В частности, США продают европейцам вооружения, которые те, в свою очередь, перепродают Украине.

Стоит отметить, что США довольно неплохо зарабатывают на военных поставках своим европейским «партнерам». По словам того же Бессента, Европа покупает оружие для Украины с 10-процентной наценкой. Таким образом, США смогут с лихвой окупить свои затраты на воздушное прикрытие европейского «миротворческого» контингента, в случае, если он все же будет введен на Украину. Если же европейские страны благоразумно откажутся от этой весьма рискованной идеи, выплаченная ими наценка на американское оружие просто пополнит бюджет США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.08 03:38
  • 10127
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.08 02:39
  • 3
Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 21.08 02:06
  • 0
Ответ на "На Западе рассказали о воздушном бое между Су-27 и F-35"
  • 21.08 00:25
  • 0
Ответ на "Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили"
  • 20.08 21:55
  • 105
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 20.08 21:05
  • 32
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 20.08 20:24
  • 4
В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?
  • 20.08 20:06
  • 1
ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне
  • 20.08 20:02
  • 2
МС-21 опережает Ту-214 по срокам запуска в производство? - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ
  • 20.08 19:54
  • 1
Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили
  • 20.08 19:37
  • 1
На Западе предрекли появление у России 300 истребителей Су-34
  • 20.08 14:22
  • 0
Гарантии безопасности Киеву и ответ НАТО на «Запад-2025»
  • 20.08 01:23
  • 1
Взгляд в прицел: что стоит за учениями Южной Кореи и США
  • 20.08 00:34
  • 1
Комментарий к "Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.08 00:04
  • 0
Комментарий к "Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)"