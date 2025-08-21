Глава американского Минфина: если Украина добьётся успеха, затраты США начнут окупаться

Источник изображения: topwar.ru

Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что для того, чтобы США смогли вернуть вложенные в Украину деньги, необходимо завершить боевые действия в рамках украинского кризиса.

Бессент напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что больше не намерен направлять деньги Украине. Глава финансового ведомства США рассчитывает, что, как только конфликт завершится, американские налогоплательщики не только смогут вернуть свои вложения, но и начнут получать значительную выгоду.

Если Украина добьется успеха — выиграем и мы

— написал Бессент.

При этом, чтобы финансовое партнерство заработало в полную силу, должны завершиться боевые действия. Вашингтон уже осторожно начинает некоторые инвестиции на украинском направлении. В частности, США продают европейцам вооружения, которые те, в свою очередь, перепродают Украине.

Стоит отметить, что США довольно неплохо зарабатывают на военных поставках своим европейским «партнерам». По словам того же Бессента, Европа покупает оружие для Украины с 10-процентной наценкой. Таким образом, США смогут с лихвой окупить свои затраты на воздушное прикрытие европейского «миротворческого» контингента, в случае, если он все же будет введен на Украину. Если же европейские страны благоразумно откажутся от этой весьма рискованной идеи, выплаченная ими наценка на американское оружие просто пополнит бюджет США.