Войти
ЦАМТО

НОАК на параде в Пекине может показать беспилотник-невидимку FH-97

225
0
0
FH-97, малозаметный БПЛА, разработанный CASC в Китае. Несмотря на то, что это всего лишь макет, представленный в 2021 году, он имеет все признаки верного ведомого и указывает на то, что Китай преследует такие беспилотные системы.
FH-97, малозаметный БПЛА, разработанный CASC в Китае. Несмотря на то, что это всего лишь макет, представленный в 2021 году, он имеет все признаки верного ведомого и указывает на то, что Китай преследует такие беспилотные системы.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 20 августа. НОАК на военном параде в Пекине в сентябре может представить широкой публике новейший беспилотник-невидимку FH-97.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет издание South China Morning Post.

Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне.

"Народно-освободительная армия Китая, вероятно, продемонстрирует новый тип усовершенствованного ударного беспилотника-невидимки на параде", – пишет газета, ссылаясь на попавшие в сеть фотографии с прошедших ранее репетиций парада.

Издание отмечает, что FH-97 считается потенциально первым боеспособным китайским беспилотником-невидимкой, "способным вести скоординированные воздушные операции совместно с пилотируемыми самолетами". Газета подчеркивает, что официальный дебют FH-97 сделает Китай первой страной, обладающим подобным дроном.

Ранее китайский военный эксперт Сун Чжунпин в интервью газете Global Times заявлял, что Китай на параде может представить гиперзвуковые ракеты и новые БЛА.

Вторая по счету масштабная репетиция парада в Пекине прошла в ночь с 16 на 17 августа, ней приняли участие около 40 тыс. человек.

"В параде примут участие 45 расчетов", – заявил на пресс-конференции 20 августа представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ.

Официальные лица в ходе пресс-конференции также объявили о том, что в ходе парада значительная часть новейшей китайской военной техники "будет представлена впервые", включая некоторые образцы вооружений сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил, а также высокоточные ударные беспилотные системы и системы противодействия БЛА.

Общее время парада составит около 70 мин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.08 03:38
  • 10127
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.08 02:39
  • 3
Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 21.08 02:06
  • 0
Ответ на "На Западе рассказали о воздушном бое между Су-27 и F-35"
  • 21.08 00:25
  • 0
Ответ на "Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили"
  • 20.08 21:55
  • 105
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 20.08 21:05
  • 32
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 20.08 20:24
  • 4
В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?
  • 20.08 20:06
  • 1
ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне
  • 20.08 20:02
  • 2
МС-21 опережает Ту-214 по срокам запуска в производство? - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ
  • 20.08 19:54
  • 1
Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили
  • 20.08 19:37
  • 1
На Западе предрекли появление у России 300 истребителей Су-34
  • 20.08 14:22
  • 0
Гарантии безопасности Киеву и ответ НАТО на «Запад-2025»
  • 20.08 01:23
  • 1
Взгляд в прицел: что стоит за учениями Южной Кореи и США
  • 20.08 00:34
  • 1
Комментарий к "Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.08 00:04
  • 0
Комментарий к "Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)"