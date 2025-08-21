НОАК на параде в Пекине может показать беспилотник-невидимку FH-97

FH-97, малозаметный БПЛА, разработанный CASC в Китае. Несмотря на то, что это всего лишь макет, представленный в 2021 году, он имеет все признаки верного ведомого и указывает на то, что Китай преследует такие беспилотные системы.

ЦАМТО, 20 августа. НОАК на военном параде в Пекине в сентябре может представить широкой публике новейший беспилотник-невидимку FH-97.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет издание South China Morning Post.

Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне.

"Народно-освободительная армия Китая, вероятно, продемонстрирует новый тип усовершенствованного ударного беспилотника-невидимки на параде", – пишет газета, ссылаясь на попавшие в сеть фотографии с прошедших ранее репетиций парада.

Издание отмечает, что FH-97 считается потенциально первым боеспособным китайским беспилотником-невидимкой, "способным вести скоординированные воздушные операции совместно с пилотируемыми самолетами". Газета подчеркивает, что официальный дебют FH-97 сделает Китай первой страной, обладающим подобным дроном.

Ранее китайский военный эксперт Сун Чжунпин в интервью газете Global Times заявлял, что Китай на параде может представить гиперзвуковые ракеты и новые БЛА.

Вторая по счету масштабная репетиция парада в Пекине прошла в ночь с 16 на 17 августа, ней приняли участие около 40 тыс. человек.

"В параде примут участие 45 расчетов", – заявил на пресс-конференции 20 августа представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ.

Официальные лица в ходе пресс-конференции также объявили о том, что в ходе парада значительная часть новейшей китайской военной техники "будет представлена впервые", включая некоторые образцы вооружений сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил, а также высокоточные ударные беспилотные системы и системы противодействия БЛА.

Общее время парада составит около 70 мин.