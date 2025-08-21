Захарова: карта Украины в Белом доме стала оплеухой для Зеленского

Официальный представитель МИД РФ отметила, что она "должна была привести в чувство всех тех, кто несколько лет в отрыве от истории, в отрыве от географии, в отрыве от реальности талдычил по поводу поля боя"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Карта Украины, выставленная в Овальном кабинете Белого дома во время визита Владимира Зеленского, стала для него оплеухой, чтобы привести в чувство. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Он был, вот этот вот рисунок, такой мощной оплеухой, которая должна была привести в чувство всех тех, кто несколько лет в отрыве от истории, в отрыве от географии, в отрыве от реальности талдычил по поводу поля боя, где все должно решиться, не понимая, о чем они говорят", - отметила дипломат.

"Эта оплеуха должна была, наверное, каким-то образом магическим взбодрить Зеленского, - подчеркнула Захарова. - Я думаю, что привести в чувство окончательно будет очень сложно, кому бы то ни было, но хоть как-то его встряхнуть, для того, чтобы продемонстрировать и ему, и всем тем, кого он прикрывает, или кто прикрывается им, сколько они потеряли, сколько они утратили, сколько от них ушло".

Ранее вещательная корпорация Би-би-си обратила внимание на присутствие карты в Овальном кабинете с 20% закрашенных розовым цветом территорий. Она назвала это "холодным напоминанием для украинцев, находящихся в комнате, о текущем положении после почти четырех лет войны". Би-би-си называет факт присутствия карты в Овальном кабинете "наглядным способом для Трампа усилить давление на Зеленского, чтобы тот согласился обменять земли на мир" во время переговоров за закрытыми дверьми.