Войти
ЦАМТО

Oshkosh Defense поставила новую партию ББМ JLTV ВС Северной Македонии

218
0
0
Источник изображения: Фото: mod.gov.mk

ЦАМТО, 20 августа. Минобороны Северной Македонии 15 августа сообщило о состоявшейся на базе в Штипе церемонии приемки партии из 29 новых бронемашин JLTV с колесной формулой 4x4.

Мероприятие состоялось в присутствии премьер-министра Христиана Мицкоского, министра обороны Владо Мисайловского, начальника генерального штаба генерал-майора Сашко Лафчиского и посла США в Македонии Ангелы Агелер.

Таким образом, на вооружении ВС Северной Македонии теперь находится 67 ББМ JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) из 96 заказанных. Поставка оставшейся техники ожидается к концу года.

Как заявил в ходе мероприятия министр обороны В.Мисайловский, предполагается, что вскоре на вооружение ВС страны поступят и бронемашины "Страйкер", также заказанные в США. Министр сообщил, что с США подписано еще 7 новых контрактов, которые находятся в стадии реализации. Они связаны с закупкой оборудования для Сил специальных операций, беспилотных систем, средств киберзащиты, стрелкового оружия, средств индивидуальной защиты и системы управления огнем Joint Fire Control Kit.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2024 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Северной Македонии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 96 единиц JLTV, включая 66 бронемашин M1278A1/A2 JLTV HGC; 24 M1280A1/A2 JLTV GP и 6 ед. M1281A1/A2 JLTV CCWC, а также дистанционно управляемых модулей вооружения (CROWS), другого сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 111 млн. долл.

В апреле 2024 года СВ США заключили с компанией Oshkosh Defense контракт на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" первой партии бронеавтомобилей JLTV для ВС Северной Македонии. Стоимость заказа составила 10,832 млн. долл.

В феврале 2023 года по итогам тендера подрядчиком поставки бронемашин JLTV для ВС США была выбрана компания AM General. Тем не менее, Oshkosh Defense продолжает производство JLTV в рамках контрактов, ранее подписанных с СВ США, а также для иностранных заказчиков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Македония
США
Продукция
JLTV
Stryker
Компании
AM General
Oshkosh
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.08 03:38
  • 10127
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.08 02:39
  • 3
Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 21.08 02:06
  • 0
Ответ на "На Западе рассказали о воздушном бое между Су-27 и F-35"
  • 21.08 00:25
  • 0
Ответ на "Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили"
  • 20.08 21:55
  • 105
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 20.08 21:05
  • 32
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 20.08 20:24
  • 4
В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?
  • 20.08 20:06
  • 1
ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне
  • 20.08 20:02
  • 2
МС-21 опережает Ту-214 по срокам запуска в производство? - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ
  • 20.08 19:54
  • 1
Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили
  • 20.08 19:37
  • 1
На Западе предрекли появление у России 300 истребителей Су-34
  • 20.08 14:22
  • 0
Гарантии безопасности Киеву и ответ НАТО на «Запад-2025»
  • 20.08 01:23
  • 1
Взгляд в прицел: что стоит за учениями Южной Кореи и США
  • 20.08 00:34
  • 1
Комментарий к "Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.08 00:04
  • 0
Комментарий к "Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)"