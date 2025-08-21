Oshkosh Defense поставила новую партию ББМ JLTV ВС Северной Македонии

ЦАМТО, 20 августа. Минобороны Северной Македонии 15 августа сообщило о состоявшейся на базе в Штипе церемонии приемки партии из 29 новых бронемашин JLTV с колесной формулой 4x4.

Мероприятие состоялось в присутствии премьер-министра Христиана Мицкоского, министра обороны Владо Мисайловского, начальника генерального штаба генерал-майора Сашко Лафчиского и посла США в Македонии Ангелы Агелер.

Таким образом, на вооружении ВС Северной Македонии теперь находится 67 ББМ JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) из 96 заказанных. Поставка оставшейся техники ожидается к концу года.

Как заявил в ходе мероприятия министр обороны В.Мисайловский, предполагается, что вскоре на вооружение ВС страны поступят и бронемашины "Страйкер", также заказанные в США. Министр сообщил, что с США подписано еще 7 новых контрактов, которые находятся в стадии реализации. Они связаны с закупкой оборудования для Сил специальных операций, беспилотных систем, средств киберзащиты, стрелкового оружия, средств индивидуальной защиты и системы управления огнем Joint Fire Control Kit.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2024 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Северной Македонии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 96 единиц JLTV, включая 66 бронемашин M1278A1/A2 JLTV HGC; 24 M1280A1/A2 JLTV GP и 6 ед. M1281A1/A2 JLTV CCWC, а также дистанционно управляемых модулей вооружения (CROWS), другого сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 111 млн. долл.

В апреле 2024 года СВ США заключили с компанией Oshkosh Defense контракт на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" первой партии бронеавтомобилей JLTV для ВС Северной Македонии. Стоимость заказа составила 10,832 млн. долл.

В феврале 2023 года по итогам тендера подрядчиком поставки бронемашин JLTV для ВС США была выбрана компания AM General. Тем не менее, Oshkosh Defense продолжает производство JLTV в рамках контрактов, ранее подписанных с СВ США, а также для иностранных заказчиков.