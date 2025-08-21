В "Ростехе" назвали танки эффективным элементом нового огневого контура

Тренировка экипажей танка Т-72Б3 в учебном центре по подготовке специалистов для танковых и мотострелковых подразделений Южного военного округа (ЮВО).

"Ростех": танки стали эффективным элементом разведывательно-огневого контура

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Танки в российской армии стали эффективным элементом нового разведывательно-огневого контура и заняли по дальности нишу между противотанковыми ракетными комплексами и ствольной артиллерией, сообщили РИА Новости в "Ростехе".

Ранее Минобороны РФ показало видеоролик, где танк Т-72Б3 поразил замаскированный опорный пункт противника. Корректировку и контроль поражения цели в реальном времени обеспечили операторы разведывательных БПЛА.

"Сегодня танки применяются как универсальное огневое средство. Они успешно выполняют боевые задачи как на переднем крае, так и с закрытых позиций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во втором случае все современные российские машины во взаимодействии с беспилотниками демонстрируют хорошую оперативность поражения целей. Это, как объяснили в госкорпорации, достигается за счет качественной системы управления огнем и точности орудий, что дает быструю пристрелку по объектам противника.

"Зачастую достаточно пары выстрелов для прямого поражения цели. Фактически это новый эффективный разведывательно-огневой контур, занявший по дальности нишу между ПТРК и ствольной артиллерией", - добавили в "Ростехе".

Как рассказали в госкорпорации, известны случаи, когда при стрельбе с закрытых позиций танки обеспечивали поражение целей на дальности до 12 километров.