Войти
ТАСС

Свыше 100 производителей примут участие в слете операторов БПЛА "Дронница"

231
0
0
Военнослужащий с БПЛА
Военнослужащий с БПЛА.
Источник изображения: Inna Varenytsia/Reuters

В рамках мероприятия 6-7 сентября представят новейшие разработки

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Более 100 российских производителей представят новейшие разработки в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем "Дронница", который пройдет 6-7 сентября в Новгородской области. Об этом ТАСС сообщил руководитель оргкомитета слета, глава Координационного центра помощи Новороссии Александр Любимов.

"В слете примут участие представители свыше 100 российских предприятий, которые представят свои изделия в рамках выставки достижений отечественного дроностроения и средств борьбы с беспилотными системами. Основная тема "Дронницы - 2025" - работа над ошибками. За годы СВО мы прошли большой путь в области использования боевых беспилотных систем. "Дронница" проводится уже в четвертый раз. Следовательно, пришло время очень тщательно обдумать, в чем мы правы или же не правы, а также спланировать последующую работу над ошибками", - отметил Любимов.

По его словам, в рамках мероприятия будут представлены новейшие отечественные беспилотные летательные аппараты, роботизированные платформы, безэкипажные катера и другие изделия.

Участниками слета станут инструкторы и операторы боевых БПЛА, а также специалисты средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы .

"Дронница" проходит в Великом Новгороде с 2022 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.08 03:38
  • 10127
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.08 02:39
  • 3
Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 21.08 02:06
  • 0
Ответ на "На Западе рассказали о воздушном бое между Су-27 и F-35"
  • 21.08 00:25
  • 0
Ответ на "Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили"
  • 20.08 21:55
  • 105
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 20.08 21:05
  • 32
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 20.08 20:24
  • 4
В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?
  • 20.08 20:06
  • 1
ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне
  • 20.08 20:02
  • 2
МС-21 опережает Ту-214 по срокам запуска в производство? - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ
  • 20.08 19:54
  • 1
Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили
  • 20.08 19:37
  • 1
На Западе предрекли появление у России 300 истребителей Су-34
  • 20.08 14:22
  • 0
Гарантии безопасности Киеву и ответ НАТО на «Запад-2025»
  • 20.08 01:23
  • 1
Взгляд в прицел: что стоит за учениями Южной Кореи и США
  • 20.08 00:34
  • 1
Комментарий к "Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.08 00:04
  • 0
Комментарий к "Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)"