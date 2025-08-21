Nvidia создаст мощный ИИ-чип для Китая

Reuters: Nvidia выпустит мощный ИИ-процессор для Китая на замену H20

Американская корпорация Nvidia разработает новый процессор для продажи в Китае. Об этом сообщает агентство Reuters.

В настоящий момент Nvidia имеет разрешение на китайские продажи графического чипа H20. Источники Reuters рассказали, что IT-гигант разрабатывает новый процессор для работы с искусственным интеллектом (ИИ), который будет мощнее H20. При этом модель, которая фигурирует под названием B30A, все равно окажется слабее флагманского графического чипа Nvidia B300 Blackwell.

Журналисты отметили, что сообщение о создании B30A появились спустя пару недель после того, как президент США Дональд Трамп смягчил ограничения на экспорт полупроводникового оборудования в Китай. Авторы отчеты подчеркнули, что пока нет никаких гарантий, что новый процессор Nvidia получит разрешение на продажу.

«Мы оцениваем различные продукты, чтобы быть готовыми к конкуренции в той мере, в какой это позволяют мировые правительства», — отреагировали на запрос Reuters в Nvidia. В корпорации подчеркнули, что вся экспортируемая продукция имеет соответствующие разрешения и предназначена исключительно для выгодного коммерческого использования.

В начале августа китайские власти рекомендовали местным компаниям отказаться от чипов Nvidia H20. Фирмам, которые связаны с государством или имеют отношение к национальной безопасности, фактически запретили использовать иностранное оборудование.