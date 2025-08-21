Войти
В России создали новую термобарическую ручную гранату

Логотип Научно-исследовательского института прикладной химии
Логотип Научно-исследовательского института прикладной химии.
Источник изображения: http://www.niiph.com/

Разработку запатентовал Научно-исследовательский институт прикладной химии

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Научно-исследовательский институт прикладной химии запатентовал новую ручную осколочно-термобарическую гранату для поражения живой силы противника в средствах бронезащиты, а также находящуюся в укрытиях. Это следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно описанию изобретения, граната имеет цилиндрическо-полусферический полимерный корпус, в который интегрированы поражающие элементы в виде шариков из стали или тяжелого сплава, например на основе вольфрама, количеством до 900 штук. Поражающие элементы "соединены друг с другом в плотную укладку и жестко закреплены в единой форме цельной оболочки корпуса гранаты посредством полимерной связки, например полиамида".

Также граната имеет комбинированную шашку из взрывчатого и термобарического составов и комплектуется штатным запалом УДЗ-5.

Основными поражающими факторами при применении гранаты являются: осколочное действие, фугасное действие взрывной волной, а также тепловое действие от излучения продуктов взрыва.

Уточняется, что взрыв термобарического заряда "обеспечивает повышенное время положительной фазы сжатия", благодаря чему изначальная скорость разлета поражающих элементов составляет 1 300-1 500 м/с. Сплошное поражение живой силы в средствах бронезащиты второго класса происходит на расстоянии до восьми метров.

Авторы отметили, что положительные результаты испытаний изготовленных опытных партий с задействованием производственных мощностей предприятия подтвердили пригодность гранаты для серийного производства на предприятиях отрасли. "Качество производимых изделий при использовании предлагаемого изобретения подтверждено экспериментально", - добавили они. 

