В США рассказали об уязвимости армии из-за недостатка ракет

CMPP: Недостаток ракет для систем ПВО THAAD сделает армию США уязвимой

Малое количество зенитных ракет для систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) THAAD сделает армию США уязвимой в потенциальных конфликтах. О недостаточных запасах ракет рассказали эксперты Центра военной и политической силы (CMPP) в материале для Defense News.

«Количество ракет-перехватчиков THAAD на вооружении армии США неприемлемо мало, что потенциально делает вооруженные силы США уязвимыми в будущем конфликте», — говорится в статье.

Как пишет издание, в ходе ирано-израильской войны США сбили большое количество иранских ракет комплексам THAAD. Считается, что армия США потратила более 150 зенитных ракет. При этом в бюджете на 2026 финансовый год Пентагон выделил средства на покупку 646 перехватчиков.

Автор допустил, что часть из этих ракет еще не поставили, а некоторые перехватчики могли применить в рамках испытаний. Поэтому потраченные 150 боеприпасов могут составить четверть от общего количества ракет для THAAD армии США.

В декабре 2024 года обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт допустил, что США смогут перехватить российскую ракету «Орешник» только при помощи комплекса THAAD.