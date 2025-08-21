Войти
ТАСС

Депутат Чепа: вступление Киева в НАТО создало бы риски ядерной войны

234
0
0
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ ТАСС

Россия будет вынуждена обороняться, если у ее границ появятся западные ракетные комплексы, отметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Потенциальное вступление Украины в НАТО создало бы риски ядерной войны, потому что у границ России оказались бы западные ракетные комплексы, а она была бы вынуждена обороняться. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СРЗП Алексей Чепа.

Ранее лидер США Дональд Трамп признал невозможным как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО. При этом генсек альянса Марк Рютте высказал мнение, что путь Киева в НАТО "необратим", хотя членство пока не обсуждается.

"Как только Украина вступит в НАТО, все ракеты малой дальности будут стоять на границе с Россией - с временем подлета до Москвы в несколько минут. Понятно, что это меняет всю стратегию обороны России, это создает угрозу Европе, потому что мы будем ставить ядерное оружие, мы будем обороняться. И любое такое действие, любая провокация, любые ошибки приведут к ядерной войне", - объяснил Чепа.

Депутат возмутился, что некоторые западные деятели продолжают настаивать на вовлечении Киева в НАТО, игнорируя озабоченности России и спокойно рассуждая о ядерных ударах. "Если это кто-то из политиков не пытается это понять, то это не политики, а идиоты. Многие живут в непонятных реальностях, рассуждая спокойно о каких-то "локальных ядерных ударах", "серьезных локальных конфликтах", которые якобы затронут только соседние страны, а их не затронут, это полный абсурд", - сказал первый зампред комитета Думы. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Ядерный щит
