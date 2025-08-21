Каким должен быть гусеничный БТР нового поколения, показали в Китае

Источник изображения: Фото: "Отвага2004", China army

Похоже, что большая часть новой китайской гусеничной техники обзаведется комплексами активной защиты. Во всяком случае, все засветившиеся на репетиции сентябрьского юбилейного военного парада в Пекине боевые машины имели КАЗ. Это танк нового поколения, предположительно называемый ZTZ-201, боевая машина пехоты на его базе, новая боевая машина десанта и созданный на основе этой БМД бронетранспортер.

Последний является примером того, какой должна быть техника подобного класса в настоящее время. БТР имеет усиленную противоминную защиту. Борта, передняя часть и корма получили усиленное бронирование.

Установленный боевой модуль имеет 12,7-мм пулемет, 35-мм автоматический гранатомет и управляемые противотанковые ракеты нового поколения. Для обнаружения и точного наведения имеется многоканальный прицел. В распоряжении экипажа - телевизионные камеры, дающие полный обзор происходящего рядом с бронемашиной, имеется оборудование спутниковой навигации и автоматизированной системы управления войсками.

Сообщается, что вся показанная техника: танк, БМП, БМД и БТР - уже поставляются в войска для постоянной эксплуатации.

Лев Романов