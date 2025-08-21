Войти
Geopragma: Трамп смог "построить" Европу и может заставить покупать оружие Киеву

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Evan Vucci

Президент США показал свое превосходство над ЕС, отмечает глава аналитического центра французский политолог Каролин Галактерос

ПАРИЖ, 20 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Встречи европейских лидеров и Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом сыграли на руку в первую очередь американскому лидеру, который продемонстрировал превосходство над ЕС и может в конечном счете заставить европейцев платить за оружие для Украины. Такое мнение выразила в беседе с ТАСС французский политолог Каролин Галактерос, возглавляющая парижский аналитический центр Geopragma.

"Я думаю, что Трамп "строит" европейцев и заставляет их взять на себя ответственность за то, что он называет безопасностью Украины. И, в частности, в области вооружений: очевидно, что соглашение фактически полностью выгодно США, поскольку европейцы должны будут заплатить до 100 млрд долларов за американское оружие, чтобы якобы помочь Украине", - отметила она, комментируя итоги состоявшихся в понедельник переговоров в Белом доме.

Глава аналитического центра отметила, что в настоящее время Европа не обладает достаточным влиянием и в конечном счете может согласиться заплатить за то оружие, закупки которого обсуждал Зеленский с Трампом. Она подчеркнула, что Франция является одной из стран ЕС, сохранивших военную промышленность, "но ее пропорции недостаточны, чтобы играть ведущую роль перед лицом России".

"Европа в течение нескольких месяцев объясняла, что сама хочет стать значимой стратегической военной силой. Но в конце концов, когда мы вернулись к реальности, то есть к необходимости найти решение, и Владимир Путин и Дональд Трамп явно согласились по ряду вопросов, европейцы, чтобы остаться в игре, должны будут потратить целое состояние, которого у них нет, на покупку оружия, которого у американцев еще нет, которое они должны произвести для защиты Украины", - констатировала она.

Как ранее заявил Зеленский, по итогам переговоров в Белом доме Киев предложил Вашингтону приобрести у США вооружения на $90 млрд, в том числе самолеты и системы ПВО. По его словам, "пакет американского вооружения" должен стать "вторым пунктом гарантий". Он также сообщил, что Украина предложила США поставлять им дроны, однако не уточнил, на какую сумму. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
