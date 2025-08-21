Geopragma: Трамп смог "построить" Европу и может заставить покупать оружие Киеву

Президент США показал свое превосходство над ЕС, отмечает глава аналитического центра французский политолог Каролин Галактерос

ПАРИЖ, 20 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Встречи европейских лидеров и Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом сыграли на руку в первую очередь американскому лидеру, который продемонстрировал превосходство над ЕС и может в конечном счете заставить европейцев платить за оружие для Украины. Такое мнение выразила в беседе с ТАСС французский политолог Каролин Галактерос, возглавляющая парижский аналитический центр Geopragma.

"Я думаю, что Трамп "строит" европейцев и заставляет их взять на себя ответственность за то, что он называет безопасностью Украины. И, в частности, в области вооружений: очевидно, что соглашение фактически полностью выгодно США, поскольку европейцы должны будут заплатить до 100 млрд долларов за американское оружие, чтобы якобы помочь Украине", - отметила она, комментируя итоги состоявшихся в понедельник переговоров в Белом доме.

Глава аналитического центра отметила, что в настоящее время Европа не обладает достаточным влиянием и в конечном счете может согласиться заплатить за то оружие, закупки которого обсуждал Зеленский с Трампом. Она подчеркнула, что Франция является одной из стран ЕС, сохранивших военную промышленность, "но ее пропорции недостаточны, чтобы играть ведущую роль перед лицом России".

"Европа в течение нескольких месяцев объясняла, что сама хочет стать значимой стратегической военной силой. Но в конце концов, когда мы вернулись к реальности, то есть к необходимости найти решение, и Владимир Путин и Дональд Трамп явно согласились по ряду вопросов, европейцы, чтобы остаться в игре, должны будут потратить целое состояние, которого у них нет, на покупку оружия, которого у американцев еще нет, которое они должны произвести для защиты Украины", - констатировала она.

Как ранее заявил Зеленский, по итогам переговоров в Белом доме Киев предложил Вашингтону приобрести у США вооружения на $90 млрд, в том числе самолеты и системы ПВО. По его словам, "пакет американского вооружения" должен стать "вторым пунктом гарантий". Он также сообщил, что Украина предложила США поставлять им дроны, однако не уточнил, на какую сумму.