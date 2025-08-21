Bloomberg: Европа ждет, что США продолжат снабжать Киев разведданными и техникой

Кроме того, разрабатываемые для Украины гарантии безопасности могут также предполагать размещение на ее территории многонациональной военной группы, сообщило агентство

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Европейские чиновники ожидают, что США в рамках так называемых гарантий безопасности как минимум продолжат поставлять разведданные и военную технику через европейских партнеров. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Разрабатываемые для Украины гарантии безопасности могут также предполагать размещение на ее территории многонациональной военной группы. Утверждается, что эти европейские силы будут размещены на Украине, но вдали от линии фронта. На первом этапе предусмотрено обучение украинской армии. Соединенные Штаты должны будут "подстраховывать" европейские силы путем обмена разведданными, наблюдением за границей, поставками вооружений и, возможно, обеспечением противовоздушной обороны.

Ранее 19 августа в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что пока он остается во главе администрации США, американских войск на Украине не будет.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.