Войти
ТАСС

Bloomberg: Европа ждет, что США продолжат снабжать Киев разведданными и техникой

215
0
0
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Кроме того, разрабатываемые для Украины гарантии безопасности могут также предполагать размещение на ее территории многонациональной военной группы, сообщило агентство

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Европейские чиновники ожидают, что США в рамках так называемых гарантий безопасности как минимум продолжат поставлять разведданные и военную технику через европейских партнеров. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Разрабатываемые для Украины гарантии безопасности могут также предполагать размещение на ее территории многонациональной военной группы. Утверждается, что эти европейские силы будут размещены на Украине, но вдали от линии фронта. На первом этапе предусмотрено обучение украинской армии. Соединенные Штаты должны будут "подстраховывать" европейские силы путем обмена разведданными, наблюдением за границей, поставками вооружений и, возможно, обеспечением противовоздушной обороны.

Ранее 19 августа в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что пока он остается во главе администрации США, американских войск на Украине не будет.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.08 03:38
  • 10127
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.08 02:39
  • 3
Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 21.08 02:06
  • 0
Ответ на "На Западе рассказали о воздушном бое между Су-27 и F-35"
  • 21.08 00:25
  • 0
Ответ на "Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили"
  • 20.08 21:55
  • 105
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 20.08 21:05
  • 32
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 20.08 20:24
  • 4
В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?
  • 20.08 20:06
  • 1
ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне
  • 20.08 20:02
  • 2
МС-21 опережает Ту-214 по срокам запуска в производство? - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ
  • 20.08 19:54
  • 1
Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили
  • 20.08 19:37
  • 1
На Западе предрекли появление у России 300 истребителей Су-34
  • 20.08 14:22
  • 0
Гарантии безопасности Киеву и ответ НАТО на «Запад-2025»
  • 20.08 01:23
  • 1
Взгляд в прицел: что стоит за учениями Южной Кореи и США
  • 20.08 00:34
  • 1
Комментарий к "Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.08 00:04
  • 0
Комментарий к "Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)"