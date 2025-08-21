Войти
Спутник "Бион-М" №2 с экипажем из 75 мышей отправится на полярную орбиту

Модель космического аппарата «Бион-М». Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Ракета отправится с космодрома Байконур

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 20 августа. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с биологическим спутником "Бион-М" №2 стартует вечером в среду с космодрома Байконур и выведет аппарат на полярную орбиту. Аппарат, на борту которого находятся 75 мышей, около 1,5 тыс. мух дрозофил и другие организмы, поможет оценить безопасность такой орбиты для пилотируемых миссий.

На ракету нанесены изображения, приуроченные ко Дню города Москвы, проведению Восточного экономического форума, а также 35-й годовщине министерства по чрезвычайным ситуациям. Ее старт намечен на 20:13 мск с площадки №31 на космодроме Байконур. Примерно через девять минут после старта "Бион" будет выведен на орбиту. Биоспутник проведет на орбите 30 суток и 19 сентября приземлится в степях Оренбургской области.

На борту 6,4-тонного аппарата находятся 75 мышей, около 1,5 тыс. мух дрозофил, клеточные культуры, растения (календула, эхинацея, мох фискомитрелла), образцы зерновых, зернобобовых и технических культур. Кроме того, в космос будут запущены грибы, лишайники, клеточные материалы и семена растений, выращенных из семян, которые летали в космос на "Бионе-М" №1 (2013 год) и "Фотоне-М" №4 (2014 год).

Снаружи аппарата установлен имитатор метеорита, в котором размещены живые клетки - с его помощью ученые планируют выяснить возможность выживания жизни в толще метеорита при прохождении плотных слоев земной атмосферы.

Цель проекта - изучить, как живые организмы переносят полет на высокоширотной орбите, где уровень космической радиации на треть выше, чем на орбите Международной космической станции. Результаты исследований лягут в основу методов защиты и обеспечения пилотируемых полетов в космос, в том числе дальних.

Мышиный экипаж

"Бион-М" оснащен 25 боксами, в каждом из которых находятся три мыши линии (породы) C57BL/6 - самой используемой линией лабораторных мышей. Этот экипаж дважды дублируется на Земле: 25 мышей проведут месяц в вивариуме, а еще 25 - в стенде, имитирующем аппаратуру биоспутника.

Как сообщил в интервью ТАСС заведующий лабораторией фенотипирования животных Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Андреев-Андриевский, 15 из них планируется содержать на сухом корме, а 60 - на пастообразном. Из этих 60 мышей 9 особо уязвимы к воздействию радиации, 9 - особо устойчивы благодаря фармакокоррекции, а остальные 42 реагируют на излучение нормально. Такая выборка поможет более широко охарактеризовать полярную орбиту с точки зрения радиации.

По словам Андреева-Андриевского, система жизнеобеспечения на "Бионе-М" №2 была полностью переработана по сравнению с аналогичной системой первого "Биона-М" - она более современна по всем основным показателям.

После возвращения мышей будут периодически вскрывать, чтобы получить "фотоснимок" того, как они перенесли полет и как проходило их восстановление. Так, ряд мышей пройдет диссекцию в полевой лаборатории сразу по приземлении, а остальные будут вскрываться на первые, пятые, 15-е и 30-е сутки. Все это делается для обеспечения более скорого восстановления людей после длительных полетов в дальний космос.

Основной пул данных планируется проанализировать в течение года после возвращения мышей. Особую сложность представляет анализ видеозаписей, общий хронометраж которых по итогам полета должен превысить два года. По словам Андреева-Андриевского, для ускорения этой работы ученые планируют привлечь специально обученный ИИ. 

