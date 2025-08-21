Ульянов назвал провокационными дискуссии о размещении западных войск на Украине

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его мнению, это попытка подорвать усилия дипломатов и сделать мирное соглашение невозможным

ВЕНА, 19 августа. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал положить конец провокационным дискуссиям о размещении западных войск на Украине.

"На Западе активно обсуждается гипотеза размещения иностранных войск на территории Украины. <...> Москва четко дала понять, что размещение иностранных воинских контингентов на Украине полностью исключено. Пора положить конец подобным провокационным дискуссиям", - написал он в своем Telegram-канале.

Дипломат добавил, что те, кто продвигает эту идею, "похоже, пытаются подорвать дипломатические усилия и сделать мирное соглашение невозможным".