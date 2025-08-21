Войти
ИноСМИ

Многие украинцы разнервничались (Der Spiegel, Германия)

233
0
0
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом Доме в Вашингтоне
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом Доме в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

Мерц: саммит в Вашингтоне "превзошел все ожидания"

Несмотря на все страхи европейцев, визит Зеленского в Вашингтон в целом прошел лучше, чем того ожидали, передают корреспонденты Spiegel. Однако некоторые вопросы, поставленные ребром на встрече в Белом доме, оказались для украинского диктатора крайне болезненными.

Фабиус Ляйброк

Фридрих Мерц, федеральный канцлер: "Все могло бы сложиться иначе".

Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон спустя несколько дней после встречи Трампа и Путина. Все предвкушали, в каком настроении будет президент США, когда примет Зеленского. Пока двое лидеров вели переговоры за закрытыми дверями, европейские политики расположились неподалеку, не зная подробностей беседы.

Бритта Колленброих, DER SPIEGEL: "Позже они уже узнали, что встреча прошла в дружественной и сдержанной атмосфере, и даже обменялись парой шуток о костюме Зеленского".

Журналист: "Господин президент, вы отлично выглядите в этом костюме".

Дональд Трамп: "Я сказал то же самое".

Журналист: "Да. Вам идет".

Дональд Трамп: "Я сказал то же самое. Это тот журналист, который набросился на вас в прошлый раз".

Владимир Зеленский: "Я помню".

Журналист: "Прошу прощения. На вас отлично сидит этот костюм".

На Украине с нетерпением ждали первых кадров из США.

Федор Петров, DER SPIEGEL: "Многие украинцы разнервничались, когда увидели кадры, на которых Зеленский в черном одеянии, похожем на костюм без галстука, вошел в комнату и сел в кресло рядом с Дональдом Трампом. Эти кадры слишком сильно напоминали катастрофическую февральскую встречу, но все прошло хорошо".

Затем настала очередь пяти европейских лидеров, генерального секретаря НАТО и председателя Еврокомиссии. Сделав быстрое групповое фото, они все вместе с Трампом и Зеленским сели за стол переговоров. Первым выступил канцлер Мерц.

Бритта Колленброих, DER SPIEGEL: "Он вновь начал с вопроса о прекращении огня, а президент Макрон чуть позже снова вернулся к этой теме. Таким образом, стратегия, по-видимому, заключалась в том, чтобы заранее согласовать позиции, скоординировать действия, прийти к единому мнению по основным вопросам и с разной степенью интенсивности и ясности предъявить свои требования".

Помимо перемирия, европейцы также затронули вопрос о гарантиях безопасности.

Федор Петров, DER SPIEGEL: "На самом деле болезненным вопросом, который вчера стоял перед Украиной, был вопрос о передаче территорий. И, пожалуй, можно даже сказать, что это было главной причиной и одной из важнейших целей украинской и европейской делегаций — отстоять позицию Украины. Поэтому в этом вопросе вчерашняя встреча в Вашингтоне была для Украины очень продуктивной".

Конкретных подробностей, как о прекращении огня, так и об уступке территорий, Трамп не сообщил. Тем не менее, федеральный канцлер Фридрих Мерц дает положительную оценку итогам саммита по Украине в Белом доме.

Фридрих Мерц: "Все могло бы сложиться иначе. Но встреча не просто оправдала мои ожидания, а даже превзошла их".

Бритта Колленброих, DER SPIEGEL: "После встречи канцлер Мерц обратился к прессе, и стало ясно, какое облегчение испытали европейцы в конце этого дня. Утром они прибыли сюда в очень напряженном и нервозном состоянии, не зная, в каком направлении могут развиваться события. А вечером стало ясно, что они сумели убедить Трампа начать процесс".

Федор Петров, DER SPIEGEL: "В те часы, в ту ночь, когда велись переговоры в Вашингтоне, когда делегации встречались в Белом доме, для Украины это была такая же ночь, как и многие другие. Большое количество дронов одновременно летали в воздушном пространстве Украины".

Таким образом, пока боевые действия между Россией и Украиной продолжаются, США и Европа стремятся договориться о гарантиях безопасности для Украины. И если все пойдет по плану, Зеленский и Путин в ближайшие две недели встретятся лично.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.08 03:38
  • 10127
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.08 02:39
  • 3
Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 21.08 02:06
  • 0
Ответ на "На Западе рассказали о воздушном бое между Су-27 и F-35"
  • 21.08 00:25
  • 0
Ответ на "Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили"
  • 20.08 21:55
  • 105
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 20.08 21:05
  • 32
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 20.08 20:24
  • 4
В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?
  • 20.08 20:06
  • 1
ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне
  • 20.08 20:02
  • 2
МС-21 опережает Ту-214 по срокам запуска в производство? - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ
  • 20.08 19:54
  • 1
Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили
  • 20.08 19:37
  • 1
На Западе предрекли появление у России 300 истребителей Су-34
  • 20.08 14:22
  • 0
Гарантии безопасности Киеву и ответ НАТО на «Запад-2025»
  • 20.08 01:23
  • 1
Взгляд в прицел: что стоит за учениями Южной Кореи и США
  • 20.08 00:34
  • 1
Комментарий к "Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.08 00:04
  • 0
Комментарий к "Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)"