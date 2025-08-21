Многие украинцы разнервничались (Der Spiegel, Германия)

Мерц: саммит в Вашингтоне "превзошел все ожидания"

Несмотря на все страхи европейцев, визит Зеленского в Вашингтон в целом прошел лучше, чем того ожидали, передают корреспонденты Spiegel. Однако некоторые вопросы, поставленные ребром на встрече в Белом доме, оказались для украинского диктатора крайне болезненными.

Фабиус Ляйброк

Фридрих Мерц, федеральный канцлер: "Все могло бы сложиться иначе".

Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон спустя несколько дней после встречи Трампа и Путина. Все предвкушали, в каком настроении будет президент США, когда примет Зеленского. Пока двое лидеров вели переговоры за закрытыми дверями, европейские политики расположились неподалеку, не зная подробностей беседы.

Бритта Колленброих, DER SPIEGEL: "Позже они уже узнали, что встреча прошла в дружественной и сдержанной атмосфере, и даже обменялись парой шуток о костюме Зеленского".

Журналист: "Господин президент, вы отлично выглядите в этом костюме".

Дональд Трамп: "Я сказал то же самое".

Журналист: "Да. Вам идет".

Дональд Трамп: "Я сказал то же самое. Это тот журналист, который набросился на вас в прошлый раз".

Владимир Зеленский: "Я помню".

Журналист: "Прошу прощения. На вас отлично сидит этот костюм".

На Украине с нетерпением ждали первых кадров из США.

Федор Петров, DER SPIEGEL: "Многие украинцы разнервничались, когда увидели кадры, на которых Зеленский в черном одеянии, похожем на костюм без галстука, вошел в комнату и сел в кресло рядом с Дональдом Трампом. Эти кадры слишком сильно напоминали катастрофическую февральскую встречу, но все прошло хорошо".

Затем настала очередь пяти европейских лидеров, генерального секретаря НАТО и председателя Еврокомиссии. Сделав быстрое групповое фото, они все вместе с Трампом и Зеленским сели за стол переговоров. Первым выступил канцлер Мерц.

Бритта Колленброих, DER SPIEGEL: "Он вновь начал с вопроса о прекращении огня, а президент Макрон чуть позже снова вернулся к этой теме. Таким образом, стратегия, по-видимому, заключалась в том, чтобы заранее согласовать позиции, скоординировать действия, прийти к единому мнению по основным вопросам и с разной степенью интенсивности и ясности предъявить свои требования".

Помимо перемирия, европейцы также затронули вопрос о гарантиях безопасности.

Федор Петров, DER SPIEGEL: "На самом деле болезненным вопросом, который вчера стоял перед Украиной, был вопрос о передаче территорий. И, пожалуй, можно даже сказать, что это было главной причиной и одной из важнейших целей украинской и европейской делегаций — отстоять позицию Украины. Поэтому в этом вопросе вчерашняя встреча в Вашингтоне была для Украины очень продуктивной".

Конкретных подробностей, как о прекращении огня, так и об уступке территорий, Трамп не сообщил. Тем не менее, федеральный канцлер Фридрих Мерц дает положительную оценку итогам саммита по Украине в Белом доме.

Фридрих Мерц: "Все могло бы сложиться иначе. Но встреча не просто оправдала мои ожидания, а даже превзошла их".

Бритта Колленброих, DER SPIEGEL: "После встречи канцлер Мерц обратился к прессе, и стало ясно, какое облегчение испытали европейцы в конце этого дня. Утром они прибыли сюда в очень напряженном и нервозном состоянии, не зная, в каком направлении могут развиваться события. А вечером стало ясно, что они сумели убедить Трампа начать процесс".

Федор Петров, DER SPIEGEL: "В те часы, в ту ночь, когда велись переговоры в Вашингтоне, когда делегации встречались в Белом доме, для Украины это была такая же ночь, как и многие другие. Большое количество дронов одновременно летали в воздушном пространстве Украины".

Таким образом, пока боевые действия между Россией и Украиной продолжаются, США и Европа стремятся договориться о гарантиях безопасности для Украины. И если все пойдет по плану, Зеленский и Путин в ближайшие две недели встретятся лично.