Northrop Grumman приоткрыла завесу тайны вокруг своего истребителя 6-го поколения

75
0
0

F/A-XX

Свое видение истребителя 6-го поколения для ВМС США представил один из крупнейших подрядчиков Пентагона — Northrop Grumman. Его разработка ведется в рамках проекта F/A-XX, ставшего частью программы NGAD.

Перспективный ударный палубный истребитель стандарта FoS предназначен для завоевания превосходства в воздухе во взаимодействии с беспилотными платформами, где F/A-XX будет выполнять роль пилотируемого командного истребителя. Впервые необходимость в новом самолете для ВМС была озвучена в 2008 году, который к 2030 году призван заменить стоящий ныне на вооружении палубный истребитель F/A-18E/F Super Hornet. Замена должна обладать большей дальностью и скоростью, оснащена новейшей авионикой, включая активные датчики обнаружения, иметь дальнобойное гиперзвуковое вооружение. На представленном рендере просматривается обтекаемый планер в стелс-компоновке. Его дополняют расположенные за кабиной пилота «малозаметные» воздухозаборники. Переднее шасси — двухколесное. Остались за кадром аэрофинишер и заправочная штанга. На финансирование программы F/A-XX в текущем году затрачено $454 млн., на 2026 год Пентагон запросил еще $74 млн.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
