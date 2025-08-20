В зоне СВО заметили советский «танк ядерного апокалипсиса»

В зоне СВО заметили защищенную машину «Ладога» на базе Т-80

Защищенную машину «Ладога», которая способна работать в условиях радиационного загрязнения, заметили в зоне СВО. Соответствующие снимки публикует Telegram-канал «Два майора».

На фотографиях видна «Ладога» с дополнительными резинотканевыми экранами, которые прикрывают ходовую часть. «Вот такой образец советской техники нашли во фронтовом рембате», — говорится в сообщении.

Высокозащищенное транспортное средство (ВТС) «Ладога» разработали на базе танка Т-80 в 1980-е годы. «Машина ядерного апокалипсиса» может действовать в условиях радиационного, химического или бактериологического заражения. ВТС оснащена эффективными системами жизнеобеспечения и кондиционирования. Также машина получила дневные и ночные приборы наблюдения. Мобильность «Ладоги» обеспечивает газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил. В 1986 году ВТС применяли в ходе ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Можно предположить, что в зоне СВО «Ладогу» используют в качестве тяжелого бронетранспортера (БТР), который вмещает шесть пассажиров.

В июле 2024 года в районе заводского полигона «Уралвагонзавода» заметили боевую машину неизвестного типа похожую на тяжелый БТР на базе танка. Гусеничная машина с передним расположением двигателя получила шасси с элементами танков Т-72 и Т-90.