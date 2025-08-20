Войти
Lenta.ru

В зоне СВО заметили советский «танк ядерного апокалипсиса»

70
0
0
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

В зоне СВО заметили защищенную машину «Ладога» на базе Т-80

Защищенную машину «Ладога», которая способна работать в условиях радиационного загрязнения, заметили в зоне СВО. Соответствующие снимки публикует Telegram-канал «Два майора».



На фотографиях видна «Ладога» с дополнительными резинотканевыми экранами, которые прикрывают ходовую часть. «Вот такой образец советской техники нашли во фронтовом рембате», — говорится в сообщении.

Высокозащищенное транспортное средство (ВТС) «Ладога» разработали на базе танка Т-80 в 1980-е годы. «Машина ядерного апокалипсиса» может действовать в условиях радиационного, химического или бактериологического заражения. ВТС оснащена эффективными системами жизнеобеспечения и кондиционирования. Также машина получила дневные и ночные приборы наблюдения. Мобильность «Ладоги» обеспечивает газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил. В 1986 году ВТС применяли в ходе ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Можно предположить, что в зоне СВО «Ладогу» используют в качестве тяжелого бронетранспортера (БТР), который вмещает шесть пассажиров.

В июле 2024 года в районе заводского полигона «Уралвагонзавода» заметили боевую машину неизвестного типа похожую на тяжелый БТР на базе танка. Гусеничная машина с передним расположением двигателя получила шасси с элементами танков Т-72 и Т-90.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Т-72
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 00:34
  • 1
Комментарий к "Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.08 00:04
  • 0
Комментарий к "Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)"
  • 19.08 22:30
  • 10086
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.08 19:25
  • 104
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 19.08 18:40
  • 0
Комментарий к "Война или мир"
  • 19.08 17:51
  • 1
В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?
  • 19.08 14:12
  • 0
Война или мир
  • 19.08 10:39
  • 1
МС-21 опережает Ту-214 по срокам запуска в производство? - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ
  • 19.08 06:48
  • 1
Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 19.08 03:50
  • 1
Киев отреагировал на видео с россиянами на трофейной американской технике с флагами РФ и США
  • 19.08 03:44
  • 1
В Китае спустили на воду третью подлодку для Исламабада
  • 19.08 03:18
  • 1
Новая украинская ракета «Фламинго» оказалась британской разработкой
  • 18.08 15:57
  • 1
Медведев перешёл на примирительный тон в отношении Трампа
  • 18.08 14:30
  • 1
Российская армия добивается успехов на земле и в воздухе. Что нужно знать
  • 18.08 12:19
  • 177
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214