Войти
Деловая газета "Взгляд"

Стало известно о растущем интересе к российским дронам Supercam

72
0
0
Российский БПЛА Supercam S350
Российский БПЛА Supercam S350.
Источник изображения: © РИА Новости / Кямаля Алиева

Иностранные заказчики проявили интерес к разведывательным дронам Supercam S350

Российские беспилотники Supercam вызвали интерес у стран постсоветского пространства, Персидского залива и Юго-Восточной Азии, демонстрируя растущий экспортный потенциал, сообщил официальный представитель группы компаний (ГК) «Беспилотные системы».

Страны постсоветского пространства, государства Персидского залива и Юго-Восточной Азии проявляют интерес к российским беспилотникам Supercam, передает ТАСС. Официальный представитель группы компаний "Беспилотные системы" отметил, что продукция предлагается, в первую очередь, странам-членам ОДКБ для обеспечения унифицированного вооружения и техники, что важно для совместных оборонных маневров.

"Интерес к беспилотникам марки Supercam у зарубежных заказчиков имеется, но называть конкретные страны и стадии переговоров, как вы понимаете, мы сейчас не можем", – сообщил представитель компании. Он подчеркнул, что наибольшее внимание уделяется продвижению флагманского разведывательного комплекса Supercam S350.

Основным международным партнером компании остается Белоруссия. Представитель "Беспилотных систем" пояснил, что для белорусских военных всегда предлагаются самые передовые разработки, а сотрудничество в рамках Союзного государства позволяет оперативно реагировать на все запросы и предложения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания решила представить новые беспилотники Supercam на форуме в Сколково. Модель Supercam S350М оснастили защитой от FPV-дронов. Конвертоплан Supercam впервые презентовали на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году.

Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
ОДКБ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 00:34
  • 1
Комментарий к "Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.08 00:04
  • 0
Комментарий к "Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)"
  • 19.08 22:30
  • 10086
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.08 19:25
  • 104
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 19.08 18:40
  • 0
Комментарий к "Война или мир"
  • 19.08 17:51
  • 1
В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?
  • 19.08 14:12
  • 0
Война или мир
  • 19.08 10:39
  • 1
МС-21 опережает Ту-214 по срокам запуска в производство? - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ
  • 19.08 06:48
  • 1
Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 19.08 03:50
  • 1
Киев отреагировал на видео с россиянами на трофейной американской технике с флагами РФ и США
  • 19.08 03:44
  • 1
В Китае спустили на воду третью подлодку для Исламабада
  • 19.08 03:18
  • 1
Новая украинская ракета «Фламинго» оказалась британской разработкой
  • 18.08 15:57
  • 1
Медведев перешёл на примирительный тон в отношении Трампа
  • 18.08 14:30
  • 1
Российская армия добивается успехов на земле и в воздухе. Что нужно знать
  • 18.08 12:19
  • 177
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214