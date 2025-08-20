Стало известно о растущем интересе к российским дронам Supercam

Иностранные заказчики проявили интерес к разведывательным дронам Supercam S350

Российские беспилотники Supercam вызвали интерес у стран постсоветского пространства, Персидского залива и Юго-Восточной Азии, демонстрируя растущий экспортный потенциал, сообщил официальный представитель группы компаний (ГК) «Беспилотные системы».

Страны постсоветского пространства, государства Персидского залива и Юго-Восточной Азии проявляют интерес к российским беспилотникам Supercam, передает ТАСС. Официальный представитель группы компаний "Беспилотные системы" отметил, что продукция предлагается, в первую очередь, странам-членам ОДКБ для обеспечения унифицированного вооружения и техники, что важно для совместных оборонных маневров.

"Интерес к беспилотникам марки Supercam у зарубежных заказчиков имеется, но называть конкретные страны и стадии переговоров, как вы понимаете, мы сейчас не можем", – сообщил представитель компании. Он подчеркнул, что наибольшее внимание уделяется продвижению флагманского разведывательного комплекса Supercam S350.

Основным международным партнером компании остается Белоруссия. Представитель "Беспилотных систем" пояснил, что для белорусских военных всегда предлагаются самые передовые разработки, а сотрудничество в рамках Союзного государства позволяет оперативно реагировать на все запросы и предложения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания решила представить новые беспилотники Supercam на форуме в Сколково. Модель Supercam S350М оснастили защитой от FPV-дронов. Конвертоплан Supercam впервые презентовали на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году.

Дмитрий Зубарев