Эксперт Степанов: Киев выдает "Фламинго" за национальную разработку

Таким образом Украина скрывает ликвидацию ВПК, считает старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Презентованная на днях Киевом якобы первая баллистическая украинская ракета собственного производства "Фламинго" в действительности является разработкой эмиратско-британской компании Milanion Group, что говорит о попытке политического руководства Украины скрыть фактическую ликвидацию своего военно-промышленного комплекса. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

На днях фотожурналист украинского бюро Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал первое фото баллистической ракеты под названием "Фламинго", которую он представил как украинскую разработку. Согласно заявленным тактико-техническим характеристикам, ракета имеет дальность поражения 3 тыс. км, высоту полета до 5 км, максимальную скорость до 950 км/ч, полезную нагрузку до 1 т и размах крыла 6 м. Данные характеристики потенциально предоставляют возможность киевскому режиму наращивать атаки вглубь российской территории и подвергать серьезному риску различные объекты, в том числе уже ставшие обыденными целями АЭС, удары по которым запрещены нормами международного права.

"Тщательно приглядевшись к силуэту презентованного зачарованной публике "уникального изделия", отдельные эксперты обнаружили удивительное сходство данной передовой продукции украинской военно-инженерной мысли с крылатой ракетой FP-5, представленной эмиратско-британской Milanion Group на выставке IDEX-2025 еще в феврале текущего года. Поставляемые из-за рубежа изделия впоследствии маркируются как продукция местного ВПК, и в публичное пространство выдается легендирующая информация о якобы очередной гениальной разработке украинских инженеров-изобретателей. Именно такова ситуация с распиаренным через информагентство Associated Press (с охватом 8,5 тыс. газет, радиостанций и телекомпаний в 121 стране мира) очередным вундерваффе с романтичным и вполне кликбейтным названием «Фламинго»", - сказал эксперт.

Он пояснил, что реальный военно-технический производственный потенциал на Украине фактически ликвидирован системными комбинированными ударами ВС РФ с применением высокоточных комплексов и ударных дронов. Как следствие, с целью демонстрации якобы сохраняющихся наступательных возможностей Киев при содействии и непосредственном курировании британского правительства и спецслужб реализует мероприятия по скрытной доставке на территорию Украины комплектующих и элементной базы для ракетного вооружения для последующей сборки, не требующей высокотехнологичного и дорогостоящего оборудования, а также высококвалифицированных специалистов.

Крупноузловая сборка

Эксперты утверждают, что примененные в FP-5 технические решения делают изделие идеальным для тех, кто, не имея технической возможности запустить у себя полный цикл производства такого вооружения, справится с его крупноузловой сборкой из узлов/агрегатов, поставляемых из-за рубежа. Это и максимально упрощенная компоновочная схема ракеты, и ее заведомо большие габариты (крыло FP-5 не складывается), и чрезвычайно тяжелая боевая часть, которая может компенсировать не самую высокую точность инерциально-спутниковой системы наведения FP-5.

Эксперт напомнил, что подконтрольная британскому правительству Milanion Group с разветвленной сетью зарубежных производственных площадок давно сотрудничает и с украинской компанией Ukrainian Armor, поставляя ВСУ беспилотные платформы AGEMA. AGEMA UGV - это 8-колесная модульная беспилотная платформа-амфибия, оснащенная двигателем внутреннего сгорания и аппаратно-программным комплексом на основе алгоритмов искусственного интеллекта, повышающим автономность применения изделия. Она предназначена для поддержки военных операций, в том числе штурмовых, может оснащаться различными типами дистанционно-управляемых боевых модулей. "На фоне тотальной нехватки личного состава и провала преступной мобилизационной кампании, напоминающей отлов рабов с целью рекрутинга в раннефеодальных государственных образованиях, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявляет о грандиозных планах по принятию на вооружение в 2025 году 15 тыс. наземных роботов, что, по его оценкам, сможет компенсировать устойчиво сокращающиеся количественные показатели подчиненных. Вполне вероятно, что речь идет в том числе о наращивании поставок платформ AGEMA UGV", - делает вывод Степанов.