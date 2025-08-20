Войти
WPolityce.pl: аэропорт Люблина стал основным хабом вооружений для Украины

Американская техника и военные в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша
Американская техника и военные в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша.
Источник изображения: © REUTERS / AGENCJA WYBORCZA.PL

Центр поставок сменился в связи с ремонтом аэродрома в Жешуве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Аэропорт города Люблин на востоке Польши стал хабом поставок западного вооружения Украине. Об этом сообщает интернет-портал WPolityce.pl.

По его данным, центр поставок сместился в Люблин из Жешува в связи с ремонтом жешувского аэродрома.

В июле аэропорт Люблина принял 590 грузовых рейсов, из которых 17% содержали грузы военного назначения, сообщает WPolityce.pl.

"Каждый день у нас по крайней мере одна операция, а чаще несколько, связанных с поддержкой Украины. У нас приземляются самолеты со всего мира", - процитировал портал одного из работников аэродрома в Люблине.

По его словам, аэропорт регулярно принимает такие военно-транспортные самолеты как Hercules C-130, Boeing 747 Dreamlifter и An-124 Ruslan.

Портал сообщает, что в районе Люблина также планируется построить базу для военных вертолетов.

Ранее, по данным МВД Польши, около 90% всех поставок вооружений для Украины проходило через аэропорт Жешува. 

  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Продукция
Boeing 747
C-130
Компании
Boeing
  • Обсуждаемое
