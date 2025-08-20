В Греции построили секции для производства французского фрегата типа FDI

Греческая судостроительная верфь Salamis Shipyards поставила французской Naval Group партию предварительно оснащенных секций для строительства третьего фрегата класса FDI, предназначенного для ВМС Франции и названного "Адмирал Кастекс" (резка стали для его производства стартовала в октябре 2024 года).

Как уточняет Naval News со ссылкой на пресс-службу греческой компании, в понедельник, 18 августа, Salamis Shipyards успешно завершила производство и передала заказчику партию из четырех предварительно оснащенных секций. Сейчас эти блоки находятся в пути из Греции на верфь Naval Group в Лорьяне (Франция), где их используют для постройки фрегата "Адмирал Кастекс".

Блок-секция для фрегата типа FDI Salamis Shipyards

Греческая верфь Salamis Shipyards участвует в программе производства фрегатов класса FDI в качестве ключевого промышленного партнера. Произведенные предприятием предварительно оснащенные секции предназначены для постройки как кораблей, заказанных ВМС Франции, так и для греческого флота.

"Участие Salamis Shipyards в программе FDI знаменует собой поворотный момент для греческой военно-морской оборонной промышленности в целом, поскольку впервые в истории греческая верфь вносит вклад в строительство современного боевого корабля для военно-морского флота другой страны", – отмечает Naval News.

Стороны заключили соглашение о сотрудничестве в 2022 году. Согласно этому документу, Salamis Shipyards поставит блоки в общей сложности для шести фрегатов типа FDI. Еще в феврале 2024 года верфь передала пять предварительно оборудованных секций для фрегата "Формион" – третьего корабля типа FDI, предназначенного для ВМС Греции (сейчас он уже спущен на воду и находится на завершающей стадии достройки). Аналогичным образом к июлю 2024 года были поставлены блоки для второго французского фрегата "Адмирал Лузо", строящегося в Лорьяне.

Кроме того, Salamis Shipyards недавно расширила сотрудничество с Naval Group, подписав шестилетний контракт на последующую поддержку фрегатов типа FDI. Это соглашение предусматривает предоставление услуг по техническому обслуживанию, включая ремонт и модернизацию, как греческих, так и французских кораблей.

История верфи Salamis Shipyards насчитывает более четырех десятков лет. Сегодня это одно из самых стабильных и надёжных предприятий греческого судостроения и оборонной промышленности. Благодаря современному оборудованию, высококвалифицированному персоналу и постоянному соблюдению стандартов ЕС и НАТО, верфь способна реализовывать проекты любой сложности не только в военном, но и в коммерческом секторе.