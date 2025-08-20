Войти
НАТО переоценивает покупку самолетов ДРЛОиУ E-7A "Веджтейл"

Источник изображения: Фото: Boeing

ЦАМТО, 19 августа. По сообщениям СМИ, управляющие структуры блока НАТО пересматривают планы закупки самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) E-7A "Веджтейл" американской компании Boeing.

Как сообщает Flightglobal.com, ранее альянс высказал намерение приобрести до 14 самолетов E-7A для замены флота состоящих на вооружении E-3 "Сентри". Срок эксплуатации всех 14 имеющихся самолетов превышает 40 лет. Тем не менее, в последнее время проект приобретения стал предметом дискуссии из-за неопределенности в отношении закупки E-7A Министерством обороны США.

Будущее программы E-7 в США оказалось под вопросом после того, как в июне МО США заявило об отмене закупки данных самолетов для ВВС США из-за резкого роста расходов и опасений по поводу их живучести в конфликте. Вместо этого решено было сконцентрироваться на космической разведке и приобрести дополнительные E-2D.

ВВС США ранее заключили с Boeing контракт стоимостью 2,6 млрд. долл. на поставку двух прототипов самолетов E-7A "Веджтейл", а решение о серийном производстве планировалось принять в 2026 ф.г.

При этом Конгресс США заявил, что продолжит финансировать программу покупки E-7A. Конгресс обладает решающим словом в отношении государственного финансирования закупок. При этом законодатели часто отменяют решения МО США по вопросам, связанным с закупками и выводом техники из эксплуатации. Со своей стороны, Boeing демонстрирует уверенность в том, что программа E-7A для ВВС США будет продвигаться вперед.

Блок НАТО выбрал E-7A для закупки в ноябре 2023 года. Проект, получивший обозначение iAFSC (Alliance Future Surveillance and Control), реализуется отдельно от программы ВВС США. Хотя самолеты будут принадлежать НАТО, государства-члены предоставят необходимые средства для закупки и личный состав для их эксплуатации. К проекту присоединились восемь стран, включая США.

На текущий момент для НАТО ключевыми вопросами являются возможные изменения стоимости самолетов из-за потенциального сокращения объема закупок и выполнение Вашингтоном обязательств по финансированию приобретения самолетов для флота Альянса.

По данным брюссельского информационного агентства Euractiv, в настоящее время представители НАТО заявляют, что программа покупки E-7 для альянса проходит переоценку. Курирующее приобретение Агентство поддержки и закупок НАТО (NSPA) сообщило Euractiv, что альянс и государства-члены также "оценят доступные варианты".

NSPA планирует представить обновленную информацию о распределении расходов между государствами-членами НАТО, участвующими в закупке "Веджтейл", в конце сентября.

В случае, если рост стоимости окажется существенным, участники программы могут принять решение о покупке альтернативных вариантов самолетов. В их числе могут оказаться система "ГлобалАй" шведской Saab или Phoenix американской L3Harris на базе лайнеров Global 6000/6500. Saab ранее предлагала НАТО "ГлобалАй" в качестве замены E-3, но в итоге проиграла E-7A.

  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
E-2D
Компании
Boeing
Проекты
NATO
