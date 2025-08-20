Названо предотвратившее третью мировую войну оружие СССР

TNI: Советский ЗРК С-200 в ГДР предотвратил третью мировую войну

Советский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-200, размещенный в годы холодной войны в Германской Демократической Республике (ГДР), мог предотвратить третью мировую войну. Об этом пишет обозреватель журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

«Мощный зенитно-ракетный комплекс большой дальности С-200, разработанный для противодействия высотным угрозам со стороны западных бомбардировщиков и разведывательных самолетов, был впервые развернут в Восточной Германии в 1980-х годах. Восточная Германия и Советский Союз рассматривали его как важнейший компонент полной интеграции двух государств», — пишет автор.

Обозреватель отмечает, что изначально С-200 имела дальность перехвата воздушной цели 160 километров, а после модернизации ЗРК этот показатель увеличился до 250 километров. Экспортная версия комплекса, который получила ГДР, оснащалась осколочно-фугасными боеголовками. Развертывание С-200 в ГДР началось в 1983 году с целью создания зоны воспрепятствования доступа авиации и ракет НАТО в воздушное пространство стран Варшавского договора.

«Если бы разразилась Третья мировая война, Восточная Германия стала бы крепким стратегическим орешком для сил НАТО», — уверен Вайхерт.

По его оценке, технологическое совершенство С-200 сделало ее «поистине грозным дальнобойным ЗРК». На уровне батальона ЗРК включала шесть пусковых установок, радар управления огнем и радар сопровождения. К концу 1980-х годов в ГДР действовали четыре дивизиона С-200, которые вместе с ЗРК Чехословакии и Венгрии создавали плотную сеть противовоздушной обороны, которую «у авиации НАТО было мало шансов преодолеть».

Вайхерт уверен, что «если бы события развивались динамично, силы НАТО, которым было поручено атаковать Восточную Германию, оказались бы в весьма непростой ситуации». «С-200 сдержала НАТО и, возможно, предотвратила Третью мировую войну», — пишет автор.

