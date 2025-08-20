«Корвет» и «Маяк-С»: новые российские разработки для безопасности морских рубежей

Концерн «МПО – Гидроприбор» – ведущий разработчик и производитель вооружения для Военно-Морского Флота – активно развивает и направление гражданской продукции. О новейших разработках предприятия, обеспечивающих безопас­ность морских рубежей, рассказывает генеральный директор концерна Владимир ПАТРУШЕВ.

– Владимир Викторович, задача по выпуску гражданской продукции для предприятий ОПК актуальна уже долгое время. Каких успехов достиг концерн в этом направлении?

– «Гидроприбор» – один из ведущих государственных научных центров Российской Федерации. Это позволяет нам применять передовые технологии и достижения науки при создании не только вооружения, но и высокотехнологичной гражданской продукции. Наши изделия востребованы предприятиями топливно-энергетического комплекса, Военно-Морским Флотом, Росгвардией, Пограничной службой ФСБ, ФСО России; в их приобретении заинтересованы организации корпорации «Росатом».

За последние восемь лет объём производства гражданской продукции в концерне вырос практически в 12 раз, а по итогам прошлого года финансовый план по этому направлению был выполнен более чем на 200 процентов.

Сегодня в ответ на актуальные угрозы безопасности мы готовы поставлять заинтересованным ведомствам и организациям гидроакустические станции обнаружения малоразмерных подводных объектов «Маяк-С» и комплексы охраны особо важных морских и береговых объектов «Корвет».

– Чем отличается комплекс «Корвет» от других подобных систем?

– В «Корвет» интегрированы несколько подсистем: радиолокационные станции миллиметрового и сантиметрового диапазона, телевизионно-оптическая система, гидроакустическая станция, а также система совместной обработки, отображения и регистрации информации. Это позволяет проводить комплексный мониторинг обстановки надводной поверхности, береговых районов и подводной среды.

Телевизионно-оптическая система, оснащённая тепловизионным и телевизионным каналами, ведёт визуальное наблюдение за надводными и наземными целями. Радиолокационные станции осуществляют радиолокационный контроль акваторий и территорий, а ГАС «Маяк-С» – контроль подвод­ной обстановки. Система обработки данных объединяет полученные сведения и передаёт их на единый пункт управления, который может быть мобильным или стационарным и может устанавливаться как на обитаемом, так и на необитаемом побережье. Автоматизированное рабочее место оператора обеспечивает не только одновременное отображение информации от всех подсистем комплекса и дистанционное управление режимами их работы, но и автоматическое сопровождение нескольких целей, формирование детального формуляра на объект, а также контроль состояния аппаратуры.

Особо подчеркну: «Корвет» – полностью отечественная разработка, не имеющая аналогов в стране. Он создан специалистами «Гидроприбора» совместно с АО «НПЦ «Сонар» и ЗАО «МКиС». Все тактико-технические характеристики комплекса были подтверждены в ходе проведения межведомственных испытаний. Концерн готов к серийному производству данной продукции.

– Какую площадь подводной акватории возможно контролировать при применении комплекса «Корвет»?

– В комплекс могут входить до 10 станций «Маяк-С». Каждая из них может быть удалена от пункта управления на расстояние около 10 километров, что значительно расширяет контролируемую площадь. Кроме того, «Маяк-С» может комплектоваться антенными блоками с разным сектором обзора в горизонтальной плоскости – от 90 до 360 градусов. Это позволяет гибко адаптировать зону контроля под конфигурацию охраняемого объекта.

– Какие ещё преимущества есть у ГАС «Маяк-С» по сравнению с аналогичной продукцией?

– Главное преимущество ГАС «Маяк-С» – уникальный цифровой алгоритм обработки сигналов, который обеспечивает надёжное обнаружение потенциально опасных подводных движущихся объектов в сложнейших условиях: на мелководье, при сложном рельефе дна, сильном волнении моря и высоком уровне акустических шумов.

Многочисленные испытания в разных регионах страны – от Крыма до Мурманска и Челябинской области – подтвердили, что «Маяк-С» стабильно превосходит аналоги по основным параметрам: скорости обнаружения, точности классификации, дальности сопровождения, минимальному уровню ложных тревог и времени приведения в рабочее состояние. Кроме того, в отличие от многих систем, требующих постоянного контроля оператора, «Маяк-С» после установки на дно работает в автоматическом режиме, тем самым минимизируя влияние человеческого фактора как потенциального источника ошибок.

Гидроакустическая станция «Маяк-С» принята на снабжение Пограничной службой ФСБ России и серийно изготавливается в интересах Министерства обороны РФ и ФГУП «Атомфлот»; этим оборудованием оснащены некоторые отечественные ГЭС и АЭС.

– Насколько «Корвет» и «Маяк-С» адаптированы к современным угрозам, таким как подводные и воздушные беспилотники?

– В перспективе для интеграции в «Корвет» планируется разработка системы контроля воздушной обстановки и обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

Также в настоящее время мы совершенствуем цифровой алгоритм обработки сигналов ГАС «Маяк-С» для создания специализированного канала обнаружения необитаемых подводных аппаратов. Это позволит станции эффективно обнаруживать, сопровождать и идентифицировать такие сложные малоразмерные объекты даже в условиях интенсивных помех.

Уже применяемый в «Маяк-С» метод выделения слабых сигналов на фоне сильных помех обеспечивает высокую достоверность и помехоустойчивость при автоматизированной классификации объектов. Например, система точно определяет: обнаружен подводный пловец, пловец в ластах или пловец на средствах передвижения. Развитие этого функционала направлено на повышение эффективности противодействия подводным беспилотным угрозам.

– Предусмотрены ли в комплексе «Корвет» средства противодействия обнаруженным подводным нарушителям?

– При необходимости комплекс может быть оснащён модулями активного воздействия: системой звукового оповещения о проникновении в запретную зону и системой нелетального воздействия на нарушителей направленным гидроакустическим импульсом. В дальнейшем при дополнении соответствующим оборудованием «Корвет» может быть преобразован в полноценную систему для выполнения задач по нейтрализации угроз.

– Говоря о перспективах, есть ли у данной продукции потенциал для экспорта?

– Безусловно. «Гидроприбор» регулярно представляет продукцию на ведущих международных профильных и специализированных выставках, и мы видим стабильный интерес со стороны зарубежных заказчиков. Тактико-технические характеристики наших изделий, их способность надёжно обеспечивать контроль безопасности прибрежных зон, портов, морских терминалов и других стратегических объектов делают их конкурентоспособными не только внутри страны, но и на мировом рынке.

Ольга Тарасенко