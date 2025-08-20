Saab поглотила шведского производителя комплектующих для подлодок

Шведская промышленная группа Saab приобрела местную компанию Deform AB из Дегерфорса, которая поставляет комплектующие для постройки подлодок. Как отмечает Naval News, эта сделка укрепляет надежность поставок для шведской оборонной промышленности и обеспечивает дальнейшее тесное сотрудничество между двумя производителями.

Deform имеет давние и тесные отношения с верфью Saab Kockums (Мальмё) в качестве поставщика специальных деталей для производства подводных лодок и является важным звеном цепочки поставок.

Производство подлодок проекта A26 на заводе Saab (Швеция) Saab

"Deform обладает уникальным опытом в обработке прочных и сложных материалов. Они, в частности, поставляют продукцию для текущего производства подводных лодок класса "Блекинге". Мы считаем, что для нас и Deform выгодно объединить цепочку поставок и совместно развивать новые направления бизнеса, включив Deform в семью Saab", – заявил глава Saab Kockums Матс Викселл.

"Я горжусь и счастлива, что Deform теперь является частью Saab. Это означает стабильное и прочное будущее для наших сотрудников и нашего бизнеса, где мы продолжим предоставлять нашим клиентам передовую продукцию мирового класса. Мы сохраним название Deform, и наша деятельность продолжится в Дегерфорсе, как и прежде", – добавила генеральный директор Deform Ульрика Йонссон.

Deform специализируется на производстве емкостей высокого давления, защитных конструкций и крупногабаритного оборудования. Использует методы горячей и холодной штамповки металла.

Компания была основана в 1907 году и с 1987 года носит современное название. Сейчас в компании работают 37 сотрудников.

В 2015 году в Швеции стартовала программа поставки национальному флоту двух дизель-электрических подлодок нового поколения типа "Блекинге" (проект A26). Головную субмарину заложили в июле 2022 года. Предполагается, что ее передадут ВМС в 2027 году.

Корпус подлодки класса "Блекинге" достигает в длину 65 метров, водоизмещение в надводном положении – 2000 тонн. Оснащенная воздухонезависимой силовой установкой, субмарина сможет обходиться без всплытия до 18 дней. Экипаж – 26 человек. Дополнительно на борту смогут разместиться до девяти человек.

Помимо торпед и мин, субмарины типа A26 оснастят различными подводными беспилотными аппаратами.