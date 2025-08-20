Войти
CAS Space запустила ракету Kinetica-1 с двумя спутниками ThumbSat

Источник изображения: VCG/Visual China Group/ТАСС

Помимо этого, компания за один раз отправила на орбиту еще пять космических аппаратов, сообщило агентство Xinhua

ПЕКИН, 19 августа. /ТАСС/. Китайская компания CAS Space осуществила успешный запуск ракеты-носителя Kinetica-1 со спутниками ThumbSat-1 и ThumbSat-2. Как сообщило агентство Xinhua, помимо них, компания за один раз отправила на орбиту еще пять космических аппаратов.

Старт был произведен в 15:33 по пекинскому времени (10:33 мск) с площадки для коммерческих проектов "Дунфэн" космодрома Цзюцюань на севере КНР. Помимо двух указанных аппаратов, Kinetica-1 доставила на орбиту Zhongke-05 ("Чжункэ-05"), оборудованный радаром с синтезированной апертурой. Также запущены спутник Tianyan-26 и три многофункциональных экспериментальных аппарата Shiyan-2.

ThumbSat - сравнительно дешевый мини-спутник для сбора и передачи данных. Он используется для проведения биологических экспериментов, выращивания кристаллов в условиях микрогравитации, мониторинга магнитного поля Земли, тестирования высокотехнологичного оборудования.

Kinetica-1 - четырехступенчатая твердотопливная ракета с диаметром обтекателя 3,35 м. Она достигает 31 м в длину и может доставить до 2 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту (до 1,5 тонны - на солнечно-синхронную). Это ее восьмая миссия и вторая в нынешнем году.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Луна
Марс
