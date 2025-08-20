ИМБП планирует натренировать ИИ для анализа данных полета "Биона-М" №2

Заведующий лабораторией фенотипирования животных Института медико-биологических проблем РАН Александр Андреев-Андриевский рассказал, что за месяц полета запишут видео общим хронометражем более двух лет

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 19 августа. /ТАСС/. Искусственный интеллект может помочь с анализом видеозаписей, сделанных во время полета биоспутника "Бион-М" №2, запуск которого намечен на вечер 20 августа. Об этом в интервью ТАСС рассказал заведующий лабораторией фенотипирования животных Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Андреев-Андриевский.

По его словам, за месяц полета будет записано видео общим хронометражем более двух лет. "У нас 25 камер, каждая из которых снимает целый месяц подряд, должно получиться порядка 12 терабайт записей. И его недостаточно посмотреть один раз - для измерения разных параметров надо много раз пересмотреть. В практическом ключе это выливается в человекогоды работы", - сказал ученый.

Андреев-Андриевский подчеркнул, что сейчас ученые пытаются найти способы автоматизации обработки, в том числе с применением ИИ, который будет необходимо сделать специально под эту задачу. "Пока движемся в эту сторону - если получится, сможем освободить несколько лет жизни для решения новых задач", - пояснил он.

Ученый отметил, что основной пул данных планируется проанализировать в течение года после возвращения, намеченного на 19 сентября. "У нас первые две-четыре недели - горячая стадия, когда данные собираются. И данные это очень разные - у кого-то одна цифра, а у кого-то целый массив. Объем работ в двух словах не опишешь, да и в 22 навряд ли получится", - добавил Андреев-Андриевский.

© Илья Врубель/ ТАСС

Об аппарате "Бион-М" №2

Запуск биологического спутника "Бион-М" №2 намечен на поздний вечер 20 августа - на его борту в космос отправятся 75 мышей, около 1,5 тыс. мух дрозофил, а также растения, грибы, лишайники и клеточные культуры.

Аппарат массой 6,4 тонны планируется вывести на солнечно-синхронную орбиту наклонением 96,6 градуса, где уровень космической радиации на треть выше, чем на сегодняшней орбите МКС - таким образом планируется проверить ее безопасность для человека.

"Бион" - серия отечественных космических аппаратов для биологических исследований. В частности, ученых интересует воздействие на живые организмы радиации и невесомости. Первый подобный аппарат под названием "Космос-605" был запущен в 1973 году. В 2013 году на орбиту вывели первый спутник из серии "Бион-М". Тогда в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов.