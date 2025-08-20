Заказчиком крупной партии ВиВТ компании Elbit Systems, вероятно, является Сербия

ЦАМТО, 19 августа. Согласно информации израильского издания Globes, заказчиком недавно объявленного компанией Elbit Systems пакета вооружений на сумму 1,635 млрд. долл. (1,4 млрд. евро) является Сербия.

Как сообщал ЦАМТО, 13 августа израильская Elbit Systems Ltd. объявила о заключении контракта стоимостью 1,635 млрд. долл., предусматривающего поставку в течение 5 лет вооружений одной из неназванных европейских стран.

Как сообщают, не раскрывая своих источников, израильский новостной сайт CTech и газета Globes, речь идет о продаже вооружений в Сербию. По оценке издания, сделка является одной из крупнейших в истории израильской оборонной компании. На текущий момент Министерство обороны Сербии и Elbit Systems не комментируют публикации.

Elbit Systems уточнила, что контракт предполагает поставку двух групп современных технологичных вооружений из портфеля компании, в том числе основанных на технологии искусственного интеллекта.

Первая группа включает поставку высокоточных реактивных систем залпового огня большой дальности, а также широкого спектра разведывательных БЛА и барражирующих боеприпасов, применяемых формированиями от оперативного до тактического звена, включая БЛА индивидуального применения.

Вторая группа включает, среди прочего, высокотехнологичные средства сбора информации, наблюдения, разведки и целеуказания ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance), включая системы радио- и радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Также будут поставлены системы сбора и обработки развединформации, электронно-оптические системы и приборы ночного видения, системы самообороны, проведена модернизация боевых машин.

Кроме того, Elbit Systems предоставит комплексное решение для цифровизации и сетевой системы боевого управления на базе программного обеспечения последнего поколения и современного коммуникационного оборудования. Оно включает решения для ведения разведки из пакета приложений АСУ C4ISR. Интегрированное решение охватывает все уровни управления, от стратегического (штаба армии) до тактического и каждой боевой машины.

В ноябре 2024 года Elbit Systems уже объявляла о подписании контрактов общей стоимостью 335 млн. долл. на поставку в неназванную европейскую страну РСЗО PULS и БЛА "Гермес-900". Поставки будут выполняться в течение трех лет и шести месяцев.

Вслед за сообщением израильской компании президент Сербии Алекандр Вучич заявил о подписании соглашения на поставку "самых мощных артиллерийских систем в мире", превышающих по возможностям РСЗО HIMARS, которые намерена закупить в США соседняя Хорватия. Кроме того, было объявлено о приобретении одних из "самых сложных" в мире БЛА. А.Вучич тогда не раскрыл типы и количество заказанных систем вооружения.

После участия в коллегии Генерального штаба Вооруженных сил Сербии в июне А.Вучич объявил о принятии решение перейти к концепции создания платформы "цифровой" армии. По его словам, вскоре ВС Сербии получат крупноразмерные БЛА с большой площадью обзора, позволяющие оперативно формировать картину обстановки на командных пунктах. На встрече с начальствующим составом ВС Сербии 7 августа начальник генерального штаба ВС Сербии генерал Милан Мойсилович сообщил, что реализация проекта "цифровой" армии предоставит тактическим подразделениям доступ к самым современным цифровым инструментам, что, по его ожиданиям, повысит ситуационную осведомленность и значительно ускорит процесс принятия решений и время реагирования.