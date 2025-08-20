Войти
Lenta.ru

Стало известно об исчерпании Украиной запасов советского и российского оружия

69
0
0
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: Oleksandr Ratushniak / Reuters

MWM: Украина исчерпала запасы советского и российского оружия

Украина исчерпала запасы советского и российского оружия и полностью полагается на поставки западных союзников. Об этом стало известно журналу Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, в настоящее время степень истощения запасов оружия советского производства на Украине достигла критической точки.

Журнал напоминает, что ранее данное государство было самым вооруженным в Европе, получив от СССР танки Т-80, стратегические бомбардировщики, огромные арсеналы систем противовоздушной обороны, боевые самолеты и артиллерию. «Эти арсеналы постепенно истощались в течение следующих трех десятилетий, при этом подавляющее большинство танков и самолетов было утилизировано, в то время как еще больше было экспортировано, будь то истребители Су-27, проданные Соединенным Штатам, танки Т-64, проданные Конго, танки Т-72, проданные Южному Судану, или самый боеспособный тип танков страны — Т-80УД, почти все экземпляры которого были проданы Пакистану», — говорится в публикации.

Тем не менее, как пишет MWM, после начала специальной военной операции украинская армия по-прежнему оставалась наиболее вооруженной в Европе, преимущественно техникой советского производства. «По состоянию на этот квартал Украина практически исчерпала свои запасы советских и российских артиллерийских и ракетных боеприпасов, что делает Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически полностью зависимыми от западной помощи», — приводит издание вывод из недавнего доклада министерства обороны США о текущей миссии по укреплению безопасности союзников по НАТО и оказанию поддержки Украине.

Журнал напоминает, что запасы техники и снарядов советского производства у стран бывшего Варшавского договора стремительно исчезает, при этом западное оружие, которое получает Украина, значительно дороже. «Ожидается, что это приведет к серьезному сокращению количества доступной техники, поскольку западная техника не только доступна в ограниченных масштабах, но и совершенно неподъемна для восполнения потерь Украины в советской технике один к одному», — заключает издание.

Ранее MWM заметил, что ракетный комплекс «Сапсан», производство которого недавно было уничтожено ударом Вооруженных сил России, должен был снизить зависимость Украины от западных ракет Army Tactical Missile System (ATACMS).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Конго
Пакистан
Польша
Россия
Судан
США
Украина
Продукция
Су-27
Т-72
Т-80
Т-80У
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 00:34
  • 1
Комментарий к "Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.08 00:04
  • 0
Комментарий к "Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)"
  • 19.08 22:30
  • 10086
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.08 19:25
  • 104
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 19.08 18:40
  • 0
Комментарий к "Война или мир"
  • 19.08 17:51
  • 1
В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?
  • 19.08 14:12
  • 0
Война или мир
  • 19.08 10:39
  • 1
МС-21 опережает Ту-214 по срокам запуска в производство? - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ
  • 19.08 06:48
  • 1
Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 19.08 03:50
  • 1
Киев отреагировал на видео с россиянами на трофейной американской технике с флагами РФ и США
  • 19.08 03:44
  • 1
В Китае спустили на воду третью подлодку для Исламабада
  • 19.08 03:18
  • 1
Новая украинская ракета «Фламинго» оказалась британской разработкой
  • 18.08 15:57
  • 1
Медведев перешёл на примирительный тон в отношении Трампа
  • 18.08 14:30
  • 1
Российская армия добивается успехов на земле и в воздухе. Что нужно знать
  • 18.08 12:19
  • 177
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214