Войти
ЦАМТО

Власти Словакии заявили, что не запрещают частным компаниям продавать оружие Киеву

77
0
0
Флаг Словакии
Флаг Словакии.
Источник изображения: © flickr.com / HatM

ЦАМТО, 19 августа. Правительство Словакии, которое прекратило государственную военную помощь Украине в 2023 году, не ограничивает частные оборонные компании страны в поставках оружия Киеву.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил государственный секретарь Минобороны Словакии Игорь Мелихер.

С приходом правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов Словакии были прекращены. В апреле 2024 года глава МИД Словакии Юрай Бланар говорил, что Словакия продолжит помогать Украине в гуманитарной сфере и системами разминирования, а также продолжит предлагать Киеву реализацию совместных проектов в гражданских сферах.

"Из государственного бюджета Словакии для поддержки Киева средства сейчас выделяются только на не связанную с оружием помощь и поставки электроэнергии", – отметил И.Мелихер.

"Мы вступили в Европейский союз из-за общих ценностей. Мы также уважаем свободный рынок... Так что ограничивать частные оборонные компании было бы с нашей стороны довольно лицемерно", – приводит газета Politico слова И.Мелихера.

Чиновник подчеркнул, что большая часть производимых в Словакии вооружений продается не Украине, а западным партнерам, которые затем решают, что с ними делать.

"Правительство Словакии пообещало своим гражданам... что мы не отправим ни одной пули с государственных складов на Украину, и мы держим это обещание", – заявил И.Мелихер.

Как напоминает агентство, в конце октября 2024 года высшее контрольное управление Словакии объявило, что республика с начала конфликта на Украине оказала киевскому режиму военную помощь почти на 700 млн. евро. В результате Словакия сама осталась без системы ПВО. По мнению аудиторов, вызывает вопросы и тот факт, что правительство Эдуарда Хегера, технически уже отправленное в отставку, принимало решение о передаче Украине истребителей МиГ-29, ЗРК "Куб" и другого вооружения общей стоимостью 500 млн. евро. Итоги этой проверки были переданы правоохранительным органам.

Правоохранительные органы, со своей стороны, начали проверку законности оснований, на основе которых власти Словакии передали военную технику Украине в 2022-2023 годах. В ноябре 2024 года глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток сообщил, что расследованием законности передачи военной техники киевскому режиму бывшим руководством республики займется специальная следственная группа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
Украина
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 00:34
  • 1
Комментарий к "Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.08 00:04
  • 0
Комментарий к "Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)"
  • 19.08 22:30
  • 10086
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.08 19:25
  • 104
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 19.08 18:40
  • 0
Комментарий к "Война или мир"
  • 19.08 17:51
  • 1
В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?
  • 19.08 14:12
  • 0
Война или мир
  • 19.08 10:39
  • 1
МС-21 опережает Ту-214 по срокам запуска в производство? - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ
  • 19.08 06:48
  • 1
Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 19.08 03:50
  • 1
Киев отреагировал на видео с россиянами на трофейной американской технике с флагами РФ и США
  • 19.08 03:44
  • 1
В Китае спустили на воду третью подлодку для Исламабада
  • 19.08 03:18
  • 1
Новая украинская ракета «Фламинго» оказалась британской разработкой
  • 18.08 15:57
  • 1
Медведев перешёл на примирительный тон в отношении Трампа
  • 18.08 14:30
  • 1
Российская армия добивается успехов на земле и в воздухе. Что нужно знать
  • 18.08 12:19
  • 177
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214