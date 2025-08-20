Власти Словакии заявили, что не запрещают частным компаниям продавать оружие Киеву

ЦАМТО, 19 августа. Правительство Словакии, которое прекратило государственную военную помощь Украине в 2023 году, не ограничивает частные оборонные компании страны в поставках оружия Киеву.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил государственный секретарь Минобороны Словакии Игорь Мелихер.

С приходом правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов Словакии были прекращены. В апреле 2024 года глава МИД Словакии Юрай Бланар говорил, что Словакия продолжит помогать Украине в гуманитарной сфере и системами разминирования, а также продолжит предлагать Киеву реализацию совместных проектов в гражданских сферах.

"Из государственного бюджета Словакии для поддержки Киева средства сейчас выделяются только на не связанную с оружием помощь и поставки электроэнергии", – отметил И.Мелихер.

"Мы вступили в Европейский союз из-за общих ценностей. Мы также уважаем свободный рынок... Так что ограничивать частные оборонные компании было бы с нашей стороны довольно лицемерно", – приводит газета Politico слова И.Мелихера.

Чиновник подчеркнул, что большая часть производимых в Словакии вооружений продается не Украине, а западным партнерам, которые затем решают, что с ними делать.

"Правительство Словакии пообещало своим гражданам... что мы не отправим ни одной пули с государственных складов на Украину, и мы держим это обещание", – заявил И.Мелихер.

Как напоминает агентство, в конце октября 2024 года высшее контрольное управление Словакии объявило, что республика с начала конфликта на Украине оказала киевскому режиму военную помощь почти на 700 млн. евро. В результате Словакия сама осталась без системы ПВО. По мнению аудиторов, вызывает вопросы и тот факт, что правительство Эдуарда Хегера, технически уже отправленное в отставку, принимало решение о передаче Украине истребителей МиГ-29, ЗРК "Куб" и другого вооружения общей стоимостью 500 млн. евро. Итоги этой проверки были переданы правоохранительным органам.

Правоохранительные органы, со своей стороны, начали проверку законности оснований, на основе которых власти Словакии передали военную технику Украине в 2022-2023 годах. В ноябре 2024 года глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток сообщил, что расследованием законности передачи военной техники киевскому режиму бывшим руководством республики займется специальная следственная группа.