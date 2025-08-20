ОАО "КБ Радар" развивает линейку средств противодействия БПЛА

ЦАМТО, 19 августа. С учетом современных угроз ОАО "КБ Радар" - управляющая компания холдинга "Системы радиолокации", постоянно работает над совершенствованием имеющихся и разработкой принципиально новых средств противодействия воздушным угрозам.

В частности, ОАО "КБ Радар" завершило разработку модернизационного комплекта для стационарного комплекса противодействия беспилотникам "Гроза-Z2".

Новое решение значительно расширяет частотные диапазоны обнаружения и подавления БПЛА, а также включает нейросетевые алгоритмы для точного распознавания и идентификации дронов.

Ключевые улучшения:

- искусственный интеллект – повышает эффективность обнаружения и классификации БПЛА;

- подавление навигационных систем – блокировка GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo для дезориентации дронов.

В ближайшее время модернизированный комплекс противодействия беспилотникам "Гроза-Z2" будет представлен заказчикам.

В серийное производство запущены комплексы блокираторов сигналов управления и навигации мультикоптеров – "Фумигатор-Н" (носимый) и "Фумигатор-В" (возимый). Это современное решение, созданное с учетом опыта реальных боевых действий.

Оба комплекса построены по модульному принципу: каждый передатчик подавляет определенный частотный диапазон, обеспечивая максимальную дальность радиоподавления. Такая конструкция позволяет гибко размещать блокираторы – на технике, стационарных объектах или в составе мобильных групп, подстраиваясь под конкретные задачи.

"Фумигатор-Н" (12 блокираторов) – защищает личный состав от атак мультикоптеров и FPV-дронов, подавляя их каналы управления, передачи данных и навигации. Работает от аккумуляторов, что обеспечивает автономность в полевых условиях.

"Фумигатор-В" (14 блокираторов) – предназначен для прикрытия техники (автомобилей, бронемашин) и стационарных объектов от боевого применения мультикоптеров и FPV-дронов также путем подавления сигналов управления, передачи данных и навигации. Питается от бортовой сети, обеспечивая непрерывное противодействие дронам.

Ключевые преимущества:

- высокая эффективность – большая дальность подавления каналов управления, передачи данных и навигации;

- универсальность – защита как подвижных, так и стационарных объектов;

- автономность – питание от АКБ или бортовой сети;

- простота эксплуатации – удобство развертывания и применения.

Продолжается выпуск обновленного радиоэлектронного ружья для борьбы с мультикоптерами "Гроза-Р5". Изделие обнаруживает, пеленгует и подавляет дроны, создавая радиопомехи каналам управления, передачи данных и навигационной аппаратуре систем GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo.

Главное преимущество "Грозы-Р5" – возможность радиочастотного обнаружения, что позволяет пеленговать дроны даже в условиях ограниченной видимости. В комплекте идет носимый обнаружитель мультикоптеров "Звонок", который сигнализирует оператору о появлении угрозы в воздухе и необходимости применения ружья для пеленгования и противодействия дрону-нарушителю.

В рамках постоянного совершенствования изделия его рабочие частоты дополнены диапазоном 430 МГц, что расширило возможности по обнаружению и радиоподавлению современных и перспективных БПЛА.

Ружье отличается надежным обнаружением и радиоподавлением, достоверным пеленгованием, а также простотой и удобством в использовании.

Еще одна разработка ОАО "КБ Радар" – обнаружитель-пеленгатор "Шапель". Изделие обеспечивает распознавание, мониторинг и пеленгование БПЛА по сигналам телеметрии и передачи видео.

С учетом актуальности угроз в виде FPV-дронов, обнаружитель-пеленгатор "Шапель" оснащен оборудованием, позволяющим не только сигнализировать о приближении FPV-БПЛА, но и отображать на экране перехваченное видео с его борта. Таким образом, оператор пеленгатора "Шапель" наблюдает то же видео, что и оператор FPV-дрона, что позволяет принять меры по своевременному укрытию от приближающейся угрозы.

Достоинства изделия "Шапель":

- обнаружение, пеленгование и распознавание дронов;

- отображение перехваченных видеопотоков FPV-дронов на пульте управления;

- удаленное управление изделием с помощью планшета, подключенного по сети Ethernet;

- компактность и простота использования.

"Шапель" обеспечивает не только обнаружение и пеленгование БПЛА, но и оперативный перехват видеопотоков, что значительно повышает эффективность противодействия беспилотным угрозам.

Комплекс "Дроноскоп" предназначен для обнаружения, идентификации мультикоптеров и отслеживания их перемещений на карте местности на основе анализа излучаемых радиосигналов.

Преимущества комплекса обнаружения и местоопределения мультикоптеров "Дроноскоп":

- обнаружение, распознавание и идентификация мультикоптеров производства Autel и DJI, в том числе с модифицированным программным обеспечением;

- обнаружение и идентификация мультикоптеров с системой управления на базе протоколов Wi-Fi;

- обнаружение FPV-мультикоптеров с аналоговой системой передачи видеоинформации;

- отображение на карте обнаруженных мультикоптеров и местоположение их операторов;

- компактность и простота использования.

Комплекс радиомониторинга и радиоподавления УКВ связи "АЭРО" обеспечивает обнаружение и подавление каналов управления и навигации БПЛА мультикоптерного и планерного типа. Он также способен создавать дезинформирующие помехи для приемников спутниковых навигационных систем. В дополнение к основным функциям комплекс оснащен радиолокационной станцией для выявления БПЛА, летящих в режиме радиомолчания.

Ключевые преимущества комплекса "АЭРО":

- широкий частотный диапазон – от 100 до 6000 МГц;

- высокая дальность действия:

- обнаружение и пеленгование БПЛА – до 50 км;

- радиоподавление – до 40 км;

- радиолокационное обнаружение малоразмерных БПЛА – до 20 км (зависит от эффективной отражающей поверхности цели)

- определение зоны местоположения (барражирования) БПЛА при совместной работе с радиопеленгаторами;

- обнаружение БПЛА в режиме радиомолчания благодаря встроенной РЛС;

- гибкость применения:

- автономная работа;

- работа в паре ("ведущий-ведомый");

- интеграция в состав комплекса "Вороново" под управлением командного пункта "Березина".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.