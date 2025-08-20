Войти
Место и дату посадки российского «Биона» с мышами назвали

64
0
0
Модель космического аппарата «Бион-М». Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Модель космического аппарата «Бион-М». Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости.

ИМБП РАН: Капсула «Бион-М» с мышами 19 сентября приземлится в Оренбуржье

Капсула «Бион-М» № 2 с животными пробудет на околоземной орбите месяц, после чего 19 сентября приземлится в Оренбургской области. Место и дату завершения миссии ТАСС назвал заведующий лабораторией фенотипирования животных Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) Александр Андреев-Андриевский.

Ученый напомнил, что в спускаемой капсуле космического аппарата будут находиться, в частности, 75 мышей. «Мыши улетят с Байконура 20-го числа и приземлятся через месяц, 19 сентября, — на полигоне где-то в степях Оренбуржья», — сказал специалист.

По его словам, на Земле мышей будут встречать как космонавтов, поскольку в операции по поиску капсулы задействуют вертолеты и вездеходы. После того как ученые получат доступ к капсуле, с мышами будет периодически проводиться диссекция.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» подтвердила, что запуск биологического спутника «Бион-М» № 2 по-прежнему намечен на 20 августа.

В июле госкорпорация «Ростех» сообщила, что завершены испытания модуля «Теленаука», предназначенного для отслеживания данных в режиме реального времени при межпланетных перелетах.

